Por Toño García Rodríguez |

Manu Tenorio ha vuelto a cargar duramente sobre Nebulossa y el tema 'Zorra', que representará a España en el Festival de Eurovisión 2024. Semanas después de criticar la canción ganadora del Benidorm Fest, el exconcursante de 'Operación Triunfo 1' ha vuelto a generar polémica. Al ser preguntado por los periodistas en un acto, ha respondido que el tema no es adecuado para el festival "porque lo ven muchos niños".

"Si es reivindicativa me parece muy bien, pero... Ese festival también lo ven muchos niños. Entonces, porque no me parece", añadía el cantante andaluz, antes de lanzar un nuevo dardo a Mery Bass: "A un festival de la canción. Yo soy más del estilo de Pastora Soler Daniel Diges ".

Artistas reclamando censura?! — Iñaki López (@_InakiLopez_) April 28, 2024

Respecto a estas declaraciones, que rápidamente han sido viralizadas en redes sociales, ha querido contestar el presentador de laSexta, Iñaki López, que no entiende las palabras del triunfito. "¿Artistas reclamando censura?", escribía el periodista en la publicación de Europa Press. Acto seguido, muchos usuarios se han sumado a la crítica del periodista con comentarios como "artistas reclamando que les hagan casito", "lo de artista es mucho decir" o "y a este, ¿quién lo escucha...?", entre otros.

El comienzo de la crítica

Aunque ha sido ahora cuando el cantante ha señalado que la canción no es apropiada para los niños, además de cuestionar la calidad vocal de la representante, la crítica de Tenorio viene de lejos. "'Zorra': cuando ya en este caos social en el que vivimos, toca techo cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía, a la belleza.... Pero entiendo que todavía hay gente que pone en práctica eso de que: 'lo importante es que hablen'", escribía en X poco después de salir elegidos como representantes.