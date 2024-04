Por Toño García Rodríguez |

Aída Nízar, la polémica colaboradora de televisión, vuelve a ser noticia por un vídeo que se ha vuelto viral en sus redes sociales. En él, la exconcursante de 'Gran Hermano' conduce su coche por las calles de Madrid mientras canta y grita a pleno pulmón la canción que representará a España en el Festival de Eurovisión 2024: "Zorra". Sin embargo, Aída hace una particular versión de la misma y aprovecha para lanzar todo tipo de mensajes a sus haters y seguidores, bajo su lema "adora tu vida". Como si fuese la protagonista de un videoclip, la colaboradora utiliza su descapotable para expresar todo lo que siente, incluso sin hacer uso del cinturón de seguridad.

. Así comenzaba el vídeo publicado en su cuenta de Instagram, mientras sonaba el inicio de la canción de Nebulossa en los altavoces del vehículo., decía sobre la cantante del tema. Rápidamente, Aída se viene arriba y, cuando la letra empieza a escucharse, ella construye. "Ya sé que soy" ofueron los primeros mensajes que lanzó la colaboradora mientras dejaba volar su melena y subía el volumen de la música

"Entiendo que te desespere Aída, porque es la naturaleza de una mujer empoderada", continuaba entonando en su descapotable mientras mandaba besos y discutía con otros conductores: "ven y mejórame" o "torpe" fueron algunas de sus palabras. Más adelante, la protagonista del vídeo saca una botella de zumo, de la que bebe haciendo uso de las dos manos y dejando el volante completamente abandonado: "Esta es mi droga: zumo de naranja y agua". "¡Por aquellos que no podéis soportar verme brillar!", decía tras dar un trago a la botella, añadiendo que es "la reina en Italia" y que, si no trabajaba en España, es porque no le pagan lo que merece.

En un buen momento

Aunque se desconoce a quién iban dirigidos algunos mensajes, la colaboradora continuó lanzando declaraciones: "Es cuestión de tiempo que tú reconozcas que, aunque no puedes soportar mi éxito, Aída ha enseñado al mundo a adorar la vida". Casi al anochecer y con las gafas de sol puestas, se tomó al pie de la letra lo de "salir a la calle a gritar" y, como es habitual en ella, reconocía en tercera persona que "Aída está siempre en un buen momento". Rápidamente, la publicación ha alcanzado un gran número de comentarios de usuarios que no dan crédito con el contenido y que señalan que no hace uso del cinturón. Sin duda, uno de esos momentos histriónicos que la colaboradora está acostumbrada a regalar a sus seguidores.