Por Alejandro Burrueco Marín |

Barcelona tiene el foco por la visita de Carles Puigdemont a España tras años de exilio político para acudir a la investidura de Salvador Illa. Para cubrir el acontecimiento los medios de comunicación han desplegado a sus cámaras y reporteros. Era el caso de las cadenas de Atresmedia, laSexta y Antena 3, que han visto entorpecido su trabajo a causa de los manifestantes que habían acudido en apoyo al expresidente de Cataluña.

Cobertura de 'Espejo público' en la visita a España de Carles Puigdemont

Por un lado,, aunque con muchas dificultades en su conexión: "Nos están increpando. Ha sido un momento muy tenso para todos. Hemos intentado retransmitir este intento de acceder al parque de la Ciutadella de Barcelona". "", se le escuchaba decir a Pastor entre los gritos de los manifestantes.

Por otro lado, los problemas para la reportera de 'Espejo público' eran aún mayores y la presentadora Lorena García le ha pedido que contase lo ocurrido: "No nos suele gustar a los periodistas ser protagonistas, pero quiero que lo cuentes, porque has vivido escenas violentas". "Nosotros nos encontrábamos aquí y se han empezado a vivir momentos de muchísima tensión. Me han tirado al suelo y me han tenido que ayudar a salir de aquí", ha narrado la reportera.

Periodistas al pie del cañón

"Ha sido una situación complicada. Los Mossos han tirado gas pimienta y también los periodistas lo hemos vivido en primera persona", continuaba relatando la periodista de 'Espejo público'. Desde el plató, García ha querido dedicar unas palabras a sus compañeros: "Lo siento, porque se está haciendo un trabajo encomiable, por parte de los compañeros de 'Antena 3 noticias', y que nos veamos envueltos en este tipo de situaciones, pues no es agradable. Desde aquí, mi enhorabuena y mi agradecimiento, que estáis ahí dando la cara para informarnos".