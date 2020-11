La "indignación" de Àngel Llàcer en la vuelta de 'Tu cara me suena 8'

El confinamiento hizo que la octava edición de 'Tu cara me suena' tuviese que paralizar sus grabaciones. La imposibilidad de contar con público en plató provocó que productora y cadena decidiesen suspender la temporada para retomarla más adelante ya que tal y como afirmó en diversas ocasiones Carmen Ferreiro, responsable de entretenimiento de Atresmedia, contar con la presencia de público era fundamental para el desarrollo del mismo. Pues bien, el momento ha llegado y es que las grabaciones de 'Tu cara me suena' se han retomado de nuevo.

Àngel Llàcer

Diversos miembros del equipo del formato producido por Gestmusic han publicado imágenes en sus perfiles oficiales de Instagram y Twitter desde el plató del programa, anunciando así que han vuelto al trabajo. Y entre los mismos encontramos a Àngel Llàcer. El actor y cómico, que además es jurado del espacio de Antena 3, ha hecho gala de su característico humor con un divertido vídeo en el que no duda en "quejarse" de su nueva posición en la mesa del jurado. Evidentemente lo hace en tono de broma y para además dejar claro que las nuevas entregas del talent show introducirán algunas novedades para cumplir con las medidas sanitarias derivadas del Covid-19.

En el vídeo le vemos en el plató de 'Tu cara me suena' diciendo: "¡Hemos vuelto a 'Tu cara me suena'! Mira, ¿sabéis qué ha pasado? Como hay que mantener las distancias de seguridad (...) ¡a mí me han puesto separado! ¡En una puta butaca, apartado! Empezamos así, ¡Ya hemos vuelto! ¡Sí!", afirma este. Y es que por el tamaño de la mesa y ante la necesidad de que Carlos Latre, Lolita Flores, Chenoa y él mantengan la distancia de seguridad, a él se le ha sacado de la misma y se ha instalado un "trono" en el que le veremos sentado en cada una de las galas. Parece claro que los responsables de 'Tu cara me suena' han aprovechado el "inconveniente" de tener que distanciarles para crear esta trama que bien seguro dará mucho juego en el programa.

Grabaciones con seguridad

Esta es tan solo una de las medidas de seguridad que Gestmusic y Atresmedia han introducido para que no haya ningún tipo de problema en las grabaciones del formato, de la que restan por producir cuatro galas. Tal y como se explicó en este portal, la intención es emitir la gala que quedó grabada antes de la pandemia, grabar otras dos galas más y finalmente emitir el desenlace de la edición en directo. Evidentemente, la evolución de la pandemia determinará si esta gala final puede hacerse en directo o deberá grabarse para garantizar su emisión.