'MasterChef Celebrity 6' sorprendió en la prueba eliminatoria de su décimo programa con la ausencia de Verónica Forqué, después de una tensa prueba de exteriores en la que Belén López estuvo a punto de abandonar ante la cabezonería de la veterana actriz. Esta decisión, lejos de dejarla fuera del concurso, propició que Forqué saltara automáticamente a la semifinal, algo que no gustó a muchos espectadores, especialmente ante la idea de que alguno de sus compañeros quedara eliminado de forma injusta, lo que finalmente no sucedió.

Los aspirantes y los jueces de 'MasterChef Celebrity 6' escuchan el audio de Verónica Forqué

Los aspirantes llegaron a las cocinas del programa y preguntaron por Forqué, con la esperanza de que todo fuera una broma, al no estar la actriz presente. "Veo que preguntáis por Verónica y, antes de comenzar, tengo que comunicaros que nos ha mandado un mensaje para decirnos que no se encuentra con fuerzas para venir a la prueba de eliminación, después del cocinado tan intenso de exteriores", comunicó entonces Pepe Rodríguez, quien procedió a emitir un audio en el que la veterana actriz explicaba el porqué de su ausencia a las puertas de la semifinal. "No tengo buenas noticias: no me encuentro bien, estoy agotada", comunicó la aspirante, quien aseguró que "he luchado diez semanas, ha sido una experiencia de las mejores de mi vida".

"Qué bien me lo estoy pasando y qué lástima siento de no poder estar a la altura, pero es que no puedo, mi cuerpo no puede con mi alma. Volveré cuando esté buena", aseguraba Forqué, después de elogiar de Rodríguez que "sabe que soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho de usted". "Ella dice que lo ha dado todo y la esperamos aquí la semana que viene. Recupérate pronto", dedicó el chef, ante lo que Juanma Castaño comentó con sarcasmo que "la semana que viene tampoco tiene por qué venir, a ver, que descanse tranquilamente". Mientras, López recordó la dureza de la prueba de exteriores, en la que discutió bastante con Forqué, por lo que calificó el reto de "un infierno. Intenté disfrutar y me costó", razón por la que "me siento un poco culpable" de la ausencia de su compañera. "Llevo tres cocinados exteriores con Vero al lado y madre mía, es normal que con la energía que echa esa mujer, acabe agotada", confesaba la actriz, ante las cámaras del programa.

¿Qué ha pasado con Verónica Forqué? La aspirante ha dejado un mensaje explicando su cansancio y su retirada hasta que se recupere https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/JwJ4WKbcR9 — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2021

Es muy injusto que se tenga que ir Juanma o Miki a las puertas de la semifinal cuando Verónica es la peor y por no presentarse a la prueba se salve...

Nunca me había parecido tan tongo este programa como esta noche #MasterChef — Bea ???????? (@SrtaFraserBolat) November 16, 2021

Veronica Forqué Fastidia todos los cocinados en la prueba de exteriores, tiene un comportamiento claramente inaceptable y aún así se puede permitir no ir a la prueba de eliminación ? TONGO No vuelvo a ver #MasterChefCelebrity — David Lirio (@msdavid15s) November 15, 2021

Esto es increíble, demandante. No puede ser más flipante este tongo, estaba segura de que se iría hoy Verónica, y ahora está "malita" y la permiten no hacer la eliminación, dejando a tres que no se lo merecen para eliminación. Y a semifinal se va? Increíble #MasterChefCelebrity — _yariksa11_ (@Yariksa23) November 15, 2021

verónica forqué habría sido la eliminada de ésta semana, pero, uy, que casualidad que hoy se encuentra mal



cómo huele esto #MCCelebrity pic.twitter.com/VTb79M53Id — gilly (@kindesswmoon) November 15, 2021

#MCCelebrity Se ha hecho Justicia si se hubiera eliminado a Juanma o a Mini Nadal, mientras Verónica Forqué no ha participado sería injusto e iría en contra de la Deportividad — Sevillona de Cuna 1890 (@Sevillona) November 16, 2021

No sería justo que dejasen volver a Verónica, tendría que haber sido eliminada en el tercer programa. Pero no sé como se a dejado que viéramos a esta Verónica desquiciando a sus compañeros sin hacer nada #MCCelebrity — Tensi Martinez Labraña (@LabranaTensi) November 16, 2021

Bueno que se salvan al final, perdono al programa porque se estaban pasando demasiado e iba a ser demasiado injusto ya Y PARECE QUE FORQUÉ QUEDA OFICIALMENTE FUERA #MCCelebrity pic.twitter.com/RyCKqVZ852 — Oklyn ???????? || EN LA ISLITA ???? || (@Oklyn23) November 16, 2021

No han echado a ninguno xq merecía irse verónica, en el avance del siguiente programa no aparece,creo q se ha ido xq no está bien y para no echarla en eliminación #MasterChefCelebrity6 #MCCelebrity6#MasterChefCelebrity#MCCelebrity — Mariquilla (@Martela88) November 16, 2021

Creo que han querido ser elegantes con una persona que no está bien y que seguramente no va a volver.

Y me parece bien.#MCCelebrity — LonelyBoy (@betigalduta) November 16, 2021

No se ve a la Forqué en el próximo programa ???? #MCCelebrity pic.twitter.com/mbdzEpw4RT — Álvaro Moya (@alvarompzo) November 16, 2021

NO SALE VERÓNICA FORQUÉ EN EL AVANCE, ESTOY SUFRIENDO #MCCelebrity pic.twitter.com/xsscnq7Dmg — Pirata ??????? (@PirataGH) November 16, 2021

Su regreso, en el aire

El hecho de que el programa otorgase directamente el paso a la semifinal a Forqué, despertó numerosos comentarios en contra entre los seguidores del programa, sobre todo ante la posibilidad de perder a aspirantes que, en opinión de muchos, merecían más llegar al siguiente programa. "Es muy injusto que se tenga que ir Juanma o Miki a las puertas de la semifinal, cuando Verónica es la peor y por no presentarse a la prueba se salve. Nunca me había parecido tan tongo este programa como esta noche", comentaba una espectadora, a la que sumaban otros seguidores del formato al apostar por que, de haber participado, la actriz habría quedado fuera del concurso esa misma semana.

Afortunadamente, los jueces decidieron dejar que el resto de sus compañeros también accediera a la semifinal al no eliminar a ninguno de ellos a raíz del empate que se produjo entre Nadal y Castaño, para alivio de la audiencia. Asimismo, el regresó de Forqué al talent culinario quedó en el aire cuando, en el habitual adelanto de la siguiente emisión de 'MasterChef Celebrity', no había ni rastro de la actriz, lo que dejaba su regreso en el aire. Unas sospechas que despertaron sensaciones muy distintas entre los espectadores, entre los que había quienes se alegraban ante la posibilidad de que Forqué no volviera, mientras otros lamentaban su posible marcha, en cierto modo, por la puerta de atrás.