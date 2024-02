Inés Hernand se abre en 'Planeta Calleja' y revela cómo es su relación con sus padres

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

La duodécima temporada de 'Planeta Calleja' está llegando a su fin y, por ello, Cuatro quiere cerrarla por todo lo alto con la emisión de una expedición especial en la que la presentadora Inés Hernand y el actor Félix Gómez se convierten en colonos marcianos de un experimento que simula de una forma muy realista las condiciones de Marte.

Jesús Calleja e Inés Hernand en 'Planeta Calleja'

La primera parte de este especial se ha podido ver el lunes 19 de septiembre y, en él,sobre su vida: "Siempre he tenido particularidades.y, en realidad, yo he tenido una infancia un poco más alternativa". Además, elladebido a que crece junto a su amiga Andrea Compton y a su amigo Gonzalo Caps.

Por otro lado, Jesús Calleja ha querido saber cómo es su relación con sus padres e Inés Hernand se ha sincerado: "Padres, ahí están supongo. Los padres viven, lo que pasa es que no tengo mucha relación con ellos. Lo cual me parece (...) una decisión inteligente por todas las partes, porque si no se lleva uno bien desde hace mucho tiempo, eso se cronifica".

Lleva 6 años sin saber nada de ellos

"Los problemas (...) son estructurales, un poco de siempre, y es una cosa que ocurre mucho en las ciudades a consecuencia de no tener tiempo para dedicarles a tus hijos", ha explicado la cómica. Además, la presentadora ha comentado que sus padres priorizaron su carrera y que ella ha crecido con su abuela: "No es que haya estado abandonado, ni muchísimo menos. Para mí, mi abuela era como mi madre, la persona que me ha atendido en momentos muy clave de mi vida".

A pesar de que se fue de casa con 18 años, la presentadora ha asegurado que "los hechos, así, un poco más hardcore" sucedieron cuando ella tenía 25 años: "Desde los 25 años no he sabido nada de ellos y tengo 31. (...) Creo que es lo más justo para ambos". "A mí me parece guay visibilizar que no porque te hayan parido, tú tienes por qué tener una buena relación. Hay muchas familias que son así. Si este testimonio, igual que otros muchos (...), sirve para visibilizar los modelos alternativos...", terminaba la comunicadora.