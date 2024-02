Por Redacción |

La polémica en torno al desempeño de Inés Hernand en la alfombra roja de los Premios Goya 2024 no ha cesado. Tras el comunicado de RTVE, en el que mostró su rechazo por "el tono y el contenido" por parte de "una colaboradora externa", la propia humorista ha respondido en varias ocasiones. Incluso, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, apoyó a Hernand en su cuenta de X: "El icono eres tú". La presentadora del Benidorm Fest y de 'No sé de qué me hablas' ha sido la primera invitada, junto con Nerea Pérez de las Heras, de la segunda temporada de 'Superlativas', el podcast de Carlota Corredera en YouTube. En él, Hernand se sinceró sobre la controversia surgida tras los Goya.

Inés Hernand junto a Eduard Fernández en la alfombra roja de los Premios Goya 2024

"Se realiza el sábado en los Goya un directo de tres horas y media de alfombra roja, con su posterior backstage de otras tres horas y media, un total de siete horas sumamos, en los que, bueno pues es un show de entretenimiento realmente., comenzó Hernand. La cómica se refirió a su tono "desenfadado" y "dicharachero", y quiso poner en valor que también hubo momentos "muy bonitos" durante la retransmisión., continuó. Además, recordó los momentos en los que pudo hablar con Pedro Sánchez y Sigourney Weaver

Sobre cómo recibió el comunicado de Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE, Hernand aclaró: "Me enteré a través de Twitter, nadie me llamó por teléfono para decirme lo enfadados que estaban porque me hubiese tirado un eructo. Creo que esto no corresponde al Comité de Informativos porque no se estaba informando, se estaba haciendo un programa de entretenimiento". "Con que me paguen lo trabajado y que no le afecte a ningún grupo de trabajo, ni el mío personal, ni por supuesto mis compañeros de RTVE Play, que son todos fantásticos del primero al último, ni a futuros proyectos en los que yo pueda estar involucrada o haya podido afectar a alguna otra cosa más... Mientras que eso esté preservado, a mí el resto me da igual", señaló.

Cabeza de turco

"Hay gente que, directamente, quiere que yo no esté ahí, representando lo que represento, y bueno, visibilizando lo que visibilizo", opinó, añadiendo que ella se pronuncia "respecto de ciertos temas que pueden resultar comprometidos, y que tienen mucho que ver con la justicia social, con la visibilización de realidades disidentes...". "Yo ese espacio lo aprovecho de esta forma, no lo aprovecho para, sencillamente, hacer el naif o aparecer de otra forma, porque para eso que abran el cajón de presentadores y presentadoras random, que es amplísimo, y ya está, no pasa absolutamente nada. Y no es una crítica a ninguno, es que no soy descafeinada", dijo la humorista, que también quiso destacar que hay "personas maravillosas" en RTVE y que "quien contrata no son los que emiten ese comunicado": "No creo que hayan ni visto el directo de tres horas".

Carlota Corredera le preguntaba si lo que había pasado le beneficia o le perjudica, a lo que Hernand negó saber: "Yo sé que soy una cabeza de turco, ahora mismo, de quien sea. Ya no sé ni de quién, pero me parece que eso fue como sacar la carta que da la vuelta a la partida al Uno". En suma, reveló que no ha recibido ningún toque de atención por parte de RTVE: "Esa dimisión que me piden en bloque, o esa destitución que piden de mi puesto, es imposible que se produzca cuando eres trabajador por cuenta ajena". Además, añade: "No tengo ni siquiera dibujada en el futuro ninguna colaboración con TVE".