Mensaje navideño de Su Majestad Inés Hernand para los usuarios de FormulaTV

Como manda la tradición de FormulaTV, nos llena de orgullo y satisfacción celebrar estas fechas tan señaladas con todos, todas y todes nuestros queridos usuarios. Después de Belén Esteban, Leticia Sabater, Ana Obregón, Rosa López, Itziar Castro, Yolanda Ramos, Isabel Torres, Supremme de Luxe y Cristina Medina, la nueva Reina de FormulaTV se dirige a su pueblo para dar la bienvenida a las fiestas navideñas.

Sin duda, ha sido su año. La abogada, influencer, humorista y presentadora ha estado omnipresente en la pequeña pantalla, plataformas de streaming y redes sociales. Ella ya era una reina, pero ahora Inés Hernand se sienta en el trono de FormulaTV para seguir derrochando carisma con sus mejores deseos a su público. O, como ella diría, para "servir" con un mensaje que para nosotros es "PEC".

Nacida en Madrid, Inés Hernand se ha convertido en una de las comunicadoras más queridas y seguidas, especialmente, por la generación z. Gracias a su repercusión en YouTube, saltó a RTVE Play como presentadora del espacio 'Gen Playz'. Y, desde entonces, no ha dejado de encadenar proyectos: Benidorm Fest, 'La resistencia', 'No sé de qué me hablas'... Además, dirige junto a Nerea Pérez de las Heras el podcast 'Saldremos mejores', donde analizan la actualidad sociopolítica.

A pesar de declararse republicana, Su Majestad Inés Hernand luce sus mejores galas para brindar por los usuarios de FormulaTV y repasar los momentos catódicos más destacados del 2023. La Reina y el equipo de este portal os desemos, ¡felices fiestas y próspero año nuevo!