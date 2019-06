Íñigo Errejón califica de "maravilla" a 'Chernobyl': "Es una crítica inapelable al autoritarismo"

Las redes sociales hacen posible que los políticos se acerquen a los ciudadanos, y también es una manera de conocer los gustos de nuestros representantes en las diferentes instituciones públicas. El último en pronunciarse ha sido Íñigo Errejón, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por parte del partido Más Madrid. El politólogo ha escrito en Twitter un mensaje relacionado con una de las series del momento, 'Chernobyl'.

Íñigo Errejón junto a un fotograma de 'Chernobyl'

La miniserie compuesta por cinco capítulos ha sido alabada por crítica y público, y con ella HBO ha encontrado continuación al éxito de 'Juego de Tronos'. Los espectadores siguen hablando de uno de sus productos tras el final de la gallina de los huevos de oro. Incluso Errejón ha querido comunicar su apreciación sobre la aclamada serie, con un tuit en la que la califica de "maravilla".

Todo son buenas palabras

Según el madrileño, "hacía mucho que una serie no me gustaba tanto". Errejón es seguidor de diferentes programas de televisión, también se ha pronunciado alguna vez acerca de 'Operación Triunfo', dejando claro que no solo le interesan las series. Además, asegura que la trama de esta miniserie emitida en nuestro país por HBO España "es fascinante, la contextualización muy convincente y los personajes tienen vida propia. Es, además, una crítica inapelable al autoritarismo, no solo por moral: es ineficaz".

Qué maravilla Chernóbil. Hacía mucho que una serie no me gustaba tanto. La trama es fascinante, la contextualización muy convincente (aunque hablen en inglés..)y los personajes tienen vida propia. Es, además, una crítica inapelable al autoritarismo, no solo por moral: es ineficaz — Íñigo Errejón (@ierrejon) 4 de junio de 2019

El que fuera uno de los rostros más visibles de Podemos también ha hecho una pequeña referencia a que la serie haya sido rodada en inglés, y no en el idioma original del país en el que ocurrió la catástrofe de Chernóbil. Son muchos los espectadores que no están de acuerdo con que la miniserie se grabara en este idioma, restándole credibilidad según algunos, aunque el propio creador de la ficción, Craig Mazin, ha defendido esta postura en su podcast reconociendo que no quería que los actores impostaran acentos rusos.