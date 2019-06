'Juego de Tronos': Filtrado el descomunal presupuesto de la octava temporada

La última temporada de 'Juego de Tronos' ha sido uno de los mayores acontecimientos televisivos de los últimos tiempos. La fantasía épica de HBO ha supuesto un antes y un después en el mundo de las series y, sobre todo, ha iniciado una revolución estética, atreviéndose a comparar los estándares de la televisión con los cinematográficos. Esto, por supuesto, implica aumentar el presupuesto, aunque nunca habríamos imaginado cuánto.

Drogon sobrevuela la flota enemiga en 'Juego de Tronos'

La filtración ha venido de parte del guionista de cine y televisión Zack Stentz, que ha trabajado en producciones como 'Fringe' o 'The Flash', mientras asistía a Fatman Beyond, el podcast dirigido por Kevin Smith. "He sabido por una fuente de confianza cuánto costó la última temporada de 'Juego de Tronos' y fue mucho más de lo que se había dicho", afirmaba el escritor, que en ningún momento reveló de dónde provenía su información. La cifra anterior citada por Stentz era la publicada por Variety, que situaba el presupuesto en 15 millones de dólares por episodio, o lo que es lo mismo, unos 90 millones en total por los seis capítulos.

Así pues, el aumento de la cifra respecto a lo dicho por este guionista no es menor, ya que lo sitúa en 240 millones en total, unos 40 millones de dólares por capítulo. Más del doble de lo que se pensaba, pero una "mejor inversión" según razona Stentz: "Es menos que 'La Liga de la Justicia'. ¿Qué producto de entretenimiento ha hecho más para las arcas de Warner Bros. en los últimos años: 'La Liga de la Justicia' o la última temporada de 'Juego de Tronos'?".

Sin límites

Un presupuesto desorbitado que podría tener sentido si atendemos a unas declaraciones de los showrunners Dan Weiss y David Benioff a Entertainment Weekly. Según ellos, HBO nunca les puso ninguna restricción presupuestaria y, de hecho, la cadena les animó a gastar lo que hubiera sido necesario. Incluso si hubieran querido más episodios gastándose el mismo precio. "HBO habría sido feliz si la serie hubiera continuado, teniendo más episodios en la temporada final", afirmaba Benioff, que no consideraba que a la serie le hiciese falta más tiempo: "Siempre creímos que eran alrededor de 73 horas, y será más o menos eso. Por mucho que ellos quisieran más, entendieron que era donde la historia se acababa"