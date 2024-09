Por Beatriz Prieto |

Como cada sábado, laSexta emitió una nueva entrega de 'laSexta Xplica!' con diversos invitados, entre los que se encontraba Enrique Bofill, de profesión enfermero. El invitado intervenía en el programa de Verónica Sanz para exponer su precaria situación con cuatro trabajos, con el fin de pagar su alquiler de 1.400 euros al mes, momento que dio pie a la expansión de bulos que señalaban que solo era un actor. Una afirmación que desmontó el propio Bofill con el apoyo del programa y la presentadora.

En un vídeo publicado en redes, Bofill señaló el "gran revuelo" que se había formado en redes ante la posibilidad de que hubiera fingido ser un enfermero: "Dicen que soy actor.". "Yo soy enfermero y trabajo en cuatro clínicas", recalcó el invitado. Asimismo, el enfermero aclaró ante la incredulidad que acompañaba a sus declaraciones que,,, sino que hacía "guardias de noche, trabajo de mañana y fines de semana y festivos, algunos libro".

"Pero que os quede claro que soy enfermero. Hobbies tenemos todos, uno de los míos es ser actor, pero mi vida profesional es de enfermero", remató Bofill. A las explicaciones del enfermero, además, el programa adjuntó en redes la foto de su diploma de Enfermería. "Enrique Bofill nos explica que es enfermero, trabaja de ello y como hobby es actor amateur. Mostramos su título", escribían en la cuenta del formato de laSexta, desde el cual también tuvieron que insistir en la veracidad de la profesión de Bofill ante una nota de la comunidad que apuntaba a lo contrario, basándose solo en su perfil de LinkedIn, centrado en su faceta de la interpretación.

El aplauso que ha provocado el discurso del enfermero Quique Bofill en #XplicaVolver pic.twitter.com/aspzmra876 — laSexta Xplica (@laSextaXplica) August 31, 2024

Un enfermero puede soñar con ser actor mientras combina las múltiples clínicas donde trabaja para poder vivir como gusta: solo en un piso de BCN, 1500€/mes.

Nosotros no juzgamos sus anhelos, analizamos una economía donde alguien tiene 4 trabajos para poder soñar o tener hobbies. https://t.co/5YuibWayR9 — Verónica Sanz (@Veronicasanztv) September 1, 2024

"Un enfermero puede soñar con ser actor"

Además de la defensa desde 'laSexta Xplica', la presentadora también mostró su apoyo a Bofill: "Un enfermero puede soñar con ser actor mientras combina las múltiples clínicas donde trabaja para poder vivir como gusta: solo en un piso de BCN, 1500€/mes". "Nosotros no juzgamos sus anhelos, analizamos una economía donde alguien tiene 4 trabajos para poder soñar o tener hobbies", remató Sanz, en su cuenta personal de la red social X, en contra de un bulo que también se basaba en las apariciones de Bofill en formatos como 'Ven a cenar conmigo' o 'First Dates', o su perfil de Instagram, donde figura como actor.