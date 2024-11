Borjamina, uno de los Mozos de Arousa, estalla por el desplante de Mediaset con las Campanadas

Por Pablo Fernández Pérez |

Borjamina, miembros de los Mozos de Arousa conocidos por concursar en 'Reacción en cadena', ha estallado contra su situación con Mediaset y las Campanadas. La historia empezó con la confirmación del gallego y sus dos compañeros, Raúl y Bruno para presentar el evento de fin de año junto a Ion Aramendi, propuesta que fue cancelada de forma inesperada por la compañía, quien cedió el testigo a Blanca Romero para acompañar al presentador en el lugar de los gallegos.

Los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena'

, quien no se contuvo en redes sociales. El gallego decidió mostrar en la red social X su molestia y enfado ante la situación con tweets como "Yo que estaba ya ensayando para dar paso a los cuartos" odicho acuerdo para presentar las Campanadas.

No obstante, el concursante de 'Reacción en cadena' no se quedó ahí, sino que decidió pronunciarse también ante lo recogido en Vanitatis, donde se afirmaba que Mediaset España realizó el inesperado cambio "porque no consideraban lógico que tres rostros que ya no formaban parte del canal participasen en un espacio de tantísima relevancia, a la par de la escasa repercusión y las críticas obtenidas cuando se anunció la decisión".

La respuesta del concursante

"Gracias, persona de Mediaset que ha hablado con Vanitatis, por confirmarnos que hemos sido engañados hasta el último momento", comenzaba Borjamina. "Y 'tres rostros que no forman parte del canal' pero 'id la próxima semana a 'TardeAR', 'Fiesta', 'Vamos a ver' y uno a 'Supervivientes' y otro a 'Bailando con las estrellas 2'", señalaba el concursante, quien matizó que "no tengo nada en contra de esos programas ni de los profesionales que trabajan en ellos".

"Y esto no es ninguna rabieta por no dar las campanadas, que estaba más que asumido los últimos días. Es por descubrir (y cada día cosas nuevas) que hemos sido engañados, se han reído de nosotros y nos han mentido en nuestra cara para hacer cosas que no queríamos hacer (...) yo estaré bien a gusto el 31 a mediodía repartiendo las uvas para mi pueblo, como he hecho todos estos últimos años", concluía visiblemente enfadado.

