Por Pablo Fernández Pérez |

Los Mozos de Arousa han dejado huella en su paso por 'Reacción en cadena'. Tanto es así, que hasta han protagonizado una polémica en la cadena entera. Como ya recogimos, iban a ser ellos quienes iban a protagonizar las Campanadas de Telecinco con Ion Aramendi pero, finalmente, se canceló sin previo aviso y se les sustituyó por Blanca Romero.

Ion Aramendi emocionado en la despedida de los Mozos de Arousa

"Gracias (...)", publicaba Borjamina en su perfil de X. "Y 'tres rostros que no forman parte del canal'", añadía, quejándose de que se les rechazara en el evento de fin de año,

Lo que no se esperaba era que ese último tweet fuera la premonición de una decisión que vendría más tarde. Según informa El Confi TV y ha podido confirmar FormulaTV, los tres concursantes han decidido poner fin a su etapa televisiva en Mediaset. Tras su paso por 'Reacción en cadena', los Mozos han decidido no acudir a ninguno de los programas de la cadena, declinando así visitar 'Fiesta' o 'Vamos a ver', aunque aseguran que no tienen nada en contra de los formatos ni de la gente que trabaja allí.

Palabras a Ion Aramendi

Tras su despedida del programa, Borjamina utilizada su perfil en X para dedicar unas bonitas palabras de agradecimiento al equipo del concurso, pero sin nombrar directamente al presentador. Esto suscitó preocupación y el concursante quiso aclararlo a través de la misma red social. "Ha sido clave para que nos sintiéramos a gusto en el plató de 'Reacción en cadena'. Además, me llevo para siempre algunos consejos y buenos ratos en los parones", terminaba Borjamina.