Irma Soriano, presentadora de las Campanadas de Nochevieja en su propio canal de Youtube

Irma Soriano pasó de ser una de las presentadoras más relevantes del panorama televisivo español a tener que crear su propio canal de Youtube por la falta de empleo. A pesar de haber participado en la edición de 'Gran Hermano VIP 5' y en 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' en Telecinco, Soriano no termina de despegar y está apostando fuertemente por crear un contenido atractivo en su canal "Irma la Arma", prueba de ello es la cantidad de iniciativas propias y originales con las que ha sorprendido a sus seguidores en los últimos meses.

Irma Soriano en la fiesta de 'GH VIP 5'

Como toda "youtuber" experta, Irma tiene gran variedad de vídeos en en su canal. Esto sirve para atraer a todo tipo de público, ya que trata muchos temas diferentes. Desde blogs en los que presenta a su familia y amigos y se ve su día a día hasta tutoriales de maquillaje, manualidades o de cocina. La ex presentadora une dos de sus puntos fuertes: sus dotes comunicativas y su lado más humorístico.

Buscando recuperar un poco lo que ha perdido, Irma ha sorprendido a sus seguidores revelando que presentará las Campanadas en directo desde su canal. Y no, no lo hará en ninguna generalista y tampoco en ninguna cadena autonómica de nuestro país, Soriano da un paso más en su proyecto transmedia y presentará sus propias Campanadas en Youtube. "Terminaremos diciembre dando las Campanadas en directo, aquí en Youtube", indica Soriano en la información de su último vídeo, en el que se la ve poner el árbol de Navidad junto a su familia. De esta forma, la presentadora ha decidido buscar una alternativa a la falta de propuestas televisivas y guiará su propia retransmisión en su canal.

Unas Campanadas complicadas

Parece que Soriano echa de menos despedir el año en televisión, tal y como hizo en Antena 3 en 1994. Su participación siempre será recordada por entretenerse hablando mientras sonaban los cuartos y después confundirlos con las propias Campanadas. Más de un familiar no consiguió tomarse todas las uvas aquella noche. ¿Conseguirá Irma solventar ese fallo y quitarse esa espinita de una vez por todas? ¿Protagonizará un nuevo error y la veremos convertirse en un personaje viral de nuevo?

En busca de nuevas opciones

Su participación en programas como 'GH VIP' o 'Ven a cenar conmigo' no han tenido el mismo resultado que han conseguido otros presentadores en su situación, como Carlos Lozano o Alonso Caparrós, que se han hecho un hueco en la pequeña pantalla. Algo poco habitual en ella ya que siempre ha sido una mujer que no ha parado y ha tenido varios proyectos a la vez. Ahora que ha finalizado su participación con Trece, donde presentaba películas del Oeste, se ha centrado en su canal de Youtube pero sigue buscando algo relacionado con la televisión: "Me encantaría hacer cualquier cosa que sepa defender", incluido, "humor y monólogos", explica la chica Hermida.