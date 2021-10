El clan Pantoja vuelve a estar rodeado de polémica tras la reconciliación de Kiko Rivera con su madre, Isabel Pantoja. El DJ sigue en pie de guerra y esta vez sus ataques han ido dirigidos hacia su hermana. Isa Pantoja acudió a 'Sábado deluxe' para defenderse y contestar a los "injustos" ataques de su hermano mayor. La hija menor de Isabel Pantoja aseguró que está "cansada" de los "desprecios" del cantante.

Isa Pantoja, en 'Sábado Deluxe'

Además, Isa P aprovechó la ocasión para explicar de primera mano cómo se vivió el tenso reencuentro entre su madre y su hermano. Tras la muerte de doña Ana, madre e hijo se volvieron a ver fundiéndose en un emotivo abrazo que acabó entre lágrimas, el cual duró más de 15 minutos, tal y como aseguró el sevillano. Sin embargo, la colaboradora de televisión afirmó que no todo fue alegría en aquella casa, ya que, en una ocasión, tuvo que abandonar llorando el salón: "No entiendo que a mi hermano se le perdone todo y a mí no". En suma, aseguraba que "si mi abuela no llega a fallecer, mi madre no le llama y no hubiera dado el paso".

La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' confirmó sentirse dolida con su hermano tras sus desagradables declaraciones en una exclusiva: "Mi hermana y mi prima no tienen ni oficio ni beneficio". Dichas palabras del artista molestaron a la pequeña de la familia Pantoja, señalando que no iba a permitir que el DJ la menospreciara de nuevo: "Yo soy perfectamente consciente de por qué estoy como colaboradora en un programa, tengo los pies en la tierra, pero me molesta mucho que mi hermano lo diga como si él no se dedicara a lo mismo".

Cantora sigue en llamas

Aunque el fallecimiento de la matriarca del clan Pantoja haya traído un poco de paz, aún quedan muchas cuentas pendientes entre los miembros de la polémica familia. Isa Pantoja disparó, también, contra su hermano asegurando que ha tenido facilidades para entrar en el mundo de la música por ser hijo de quien es, de lo contrario la situación hubiera sido diferente: "Habría tenido que trabajar mucho más de lo que ha trabajado". Estas palabras dejaban ver que quizá su éxito no se deba a su talento, sino a una clara ventaja mediática. Por último, Isa P señaló que su hermano también acude a los programas de televisión para hablar de su familia y se aprovecha económicamente de ello: "A él no le llaman del 'Deluxe' para cantar, le llaman para hablar de su familia que también es la mía".