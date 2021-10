Después de que Kiko Rivera arremetiera duramente contra su prima Anabel Pantoja y su hermana Isa Pantoja, la hija de Isabel Pantoja reapareció en televisión. La pequeña de la familia respondió a las polémicas declaraciones en las que el DJ afirmaba, entre muchas otras acusaciones, que ambas mintieron y que no tenían "oficio ni beneficio", por lo que tenían que acudir a los platós.

Isa Pantoja y Kiko Rivera

La hija de la cantante habló en 'El programa de Ana Rosa', el espacio en el que colabora habitualmente, e hizo frente a las brutales acusaciones de su hermano: "Tú no eres más que nadie, ni eres más que yo", afirmó la joven. Con esta contundencia quiso responder la exsuperviviente, a la que se la vio visiblemente enfadada: "No voy a permitir que nadie me humille ni me machaque por algo que no he hecho", dijo, para referirse a la supuesta defensa que habría hecho de la boda de su prima y del comportamiento de su madre.

De esta manera, Isa Pantoja quiso dejar claro que había "respetado la posición" de la cantante y Rivera, aunque reconoció que quizá había apoyado más a la tonadillera con sus actos: "He puesto más la mano en el fuego por mi madre al sentir que estaba más desprotegida por no dar su versión ante los medios", aseguró en el espacio conducido por Ana Rosa Quintana.

Pese a sus duras palabras, la colaboradora dio a entender que sí podría reconciliarse con su hermano: "Yo puedo perdonar las cosas, pero la gente tiene memoria", recalcó, para mencionar las diferentes intervenciones del DJ. De hecho, dejó entrever que este no sería del todo coherente: "Él dice una cosa, pero mañana cambia de opinión y dice otra", sentenció.

Respecto a la relación con su madre, Isa Pantoja se defendió de los que la acusan de haber cargado contra la artista: "Lo máximo que he dicho de mi madre es que no me he llevado bien con ella porque ha sido muy protectora", explicó. Estas declaraciones de la actual pareja de Asraf Beno le sirvieron para lanzar otro dardo a su hermano: "Yo sí me informo para tener unas palabras en su justa medida".

La posible entrevista de Kiko RIvera en televisión

Al ser preguntada por la próxima intervención de Kiko Rivera en la pequeña pantalla, previsiblemente en 'Sábado deluxe', Isa Pantoja pidió que se le dejase al margen: "Si tiene algo para hacer, que lo haga sin hablar de mí", afirmó, justo antes de recordar que, según ella, fue el DJ el que la mencionó en el especial de 'La herencia envenenada'.