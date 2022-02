Isa Pantoja se desmarca de su hermano Kiko Rivera: "Yo no me drogo, soy una persona sana"

Isa Pantoja se ha mudado unos días a la casa de 'Secret Story' para formar parte de una prueba semanal en la que los concursantes tienen que averiguar datos sobre ella. No obstante, esto también ha servido para que los espectadores puedan saber más sobre la joven, a pesar de que la audiencia ya conoce mucho sobre su vida.

Isa Pantoja en la casa de 'Secret Story'

La hija de Isabel Pantoja ha aprovechado este espacio para desmarcarse de su hermano, Kiko Rivera, dejando muy claro cuál es su estilo de vida: "Yo no me drogo. No he tenido ningún problema, ni altercado", respondía la intérprete de "Ahora estoy mejor". "Soy una persona sana", concluía.

También salió a la luz en la casa el ingreso en prisión de su madre, asegurando que intentó ver el lado bueno del asunto, ya que no estaba atravesando un momento idóneo. Fue entonces cuando entró en el reality 'Supervivientes', sintiendo la isla como "un lugar en el que despejarme y evadirme".

Isa Pantoja y su vida universitaria

La prima de Anabel Pantoja compagina su vida pública con los estudios universitarios, ya que está cursando Derecho. Sin embargo, ella admite que le gusta mucho la televisión, pero afirma que "le vuelve la cabeza loca". "Yo me enfado con mi madre, la pongo verde y, como la gente quiere que siga, yo me subo y habló más, pero luego llego a casa y me arrepiento", añadía también la colaboradora.