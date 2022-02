Kiko Rivera volvía a entrar en directo en 'Sálvame', esta vez, telefónicamente. El cantante soplaba sus 38 velas lejos de su familia: "¿Echaste de menos a alguien ayer en tu cumpleaños?", le preguntaba Kiko Hernández. "Siempre echas de menos en ese momento: a mi madre, a mi hermana, a mis hermanos también, a mi prima", aseguraba el sevillano.

Kiko Rivera e Isa Pantoja

El Dj confesó que la única que le escribió en una fecha tan señalada fue su prima Anabel Pantoja. "Por lo demás no recibí nada. También lo entiendo, pero eso no quita que uno no es de piedra, tiene sentimientos, y en determinado momento de tu vida, te acuerdas de los tuyos. Al final son los tuyos por muy mal que te lleves", reflexionaba Rivera. Hernández le preguntaba si el día de su cumpleaños era la fecha ideal para que Isabel Pantoja lo llamara.

"Podría haber sido. Yo con mi madre lo he intentado varias veces, al igual que con mi hermana", explicaba el músico. Rivera se volvió a pronunciar sobre el conflicto con Isa Pantoja: "Le he mandado dos mensajes. El primero no le valió... El segundo tampoco". Además, reconoció que, en su segundo mensaje, le pedía una conversación: "Necesito, porque mi cabeza necesita estar tranquila en ese sentido, e intentar arreglar las cosas con mi hermana",

"Mi perdón fue de verdad"

Muchos han cuestionado las disculpas de Kiko Rivera a su hermana. Tras sus desafortunadas declaraciones, la situación laboral del Dj se vio perjudicada, ya que, por ejemplo, no se le dejó entrar en 'Secret Story: La casa de los secretos'. "Mi perdón fue de verdad, tanto el primero que le mandé como el segundo, porque realmente creo que me he equivocado", decía. "Pero tío, ¡yo también tengo sentimientos! Llevo año y medio bastante jodido, en el que mi cabeza no está del todo bien, se está recuperando. Es un palo bastante gordo lo que me ha pasado a mí", se excusaba.