Kiko Rivera se disculpa con Isa Pantoja, pero no recula: "No lo quería contar atacando"

Kiko Rivera sigue ganándose detractores. En esta ocasión, el músico daba una entrevista en la que contaba cómo había pegado a su hermana, Isa Pantoja, cuando esta habría intentado quitarse la vida. Las declaraciones del Dj destrozaron a la joven, que ha recibido todo el apoyo desde los platós de Mediaset. Si bien reconoció que su hermano no la había pedido perdón, finalmente Rivera se puso delante de las cámaras de 'Sálvame' para dar explicaciones.

Rivera publicaba un post en Instagram donde decía que "no he querido atacar de ninguna de las maneras, pero entiendo que de la forma en que está escrito parezca una humillación". El Dj se disculpó con "toda la gente que me quiere", porque "quizás" se haya "equivocado en contar algo tan personal".

Kiko Rivera, en 'Sálvame'

Horas más tarde, conectaba con 'Sálvame naranja' para reiterarse en sus palabras. Rivera aseguró que le "gustaría que todo esto acabase", pero quiso dejar clara su intención: "Yo no lo quiero contar de una manera atacando. (...) De lo que quiero decir a lo que digo y cómo lo digo hay mucha diferencia", explicaba. "Me arrepiento muchísimo de ello porque entiendo que es un daño quizá irreparable para mi hermana", le reconocía a Carlota Corredera.

Posteriormente, Rivera se puso delante de las cámaras del programa y reconoció que no había llamado a su hermana: "Le mandé un mensaje, que ella ha leído", contaba. "Creo que tampoco querría hablar conmigo después de esto. Cómo le explico, por mucho que le explique, ante una situación tan complicada para ella, a lo mejor es muy difícil de entender. Entonces, prefiero ahorrarle ese mal trago", decía el Dj.

¿Ha recaído Kiko Rivera?

Gema López le hacía la pregunta con la que tanto se había especulado: "Quiero saber si tú has sufrido una recaída, si ahora mismo estás en un proceso de rehabilitación y si te estás sometiendo a un tratamiento", ponía sobre la mesa. "No he tenido ninguna recaída gracias a Dios. Estoy yendo al psiquiatra y al psicólogo, lo primero que me dijeron fue que me alejase de mi familia porque no me hacía bien", reconocía. Rivera aseguró que es un tema que "dejó atrás" y que, aunque le "cuesta muchísimo", sigue con su tratamiento para llevarlo "lo mejor posible".