Parece que Kiko Rivera sigue dispuesto a enturbiar las relaciones con su familia, y así lo ha demostrado en una nueva entrevista. El cantante reveló, sin ningún tipo de permiso, que Isa Pantoja había intentado "cortarse las venas" años antes de que se iniciase en el mundo de la televisión. Su hermana, totalmente hundida, no había sido capaz de aparecer públicamente, pero, finalmente, sacó fuerzas para hablar en 'El programa de Ana Rosa'.

Isa Pantoja, en 'El programa de Ana Rosa'

Isa Pantoja afirmó que sabe "perfectamente lo que podría hacer", por lo que hablará con su abogado para "saber qué rumbo va a tomar". La joven se mostraba muy afectada y reconoció haberse sentido muy mal el día que salió la entrevista. Además, se mostró muy dolida con su hermano: "Ni siquiera se ha dado cuenta de que lo ha hecho mal, sino que ha sido cuando le han cerrado las puertas de 'Secret Story: La casa de los secretos' cuando no ha tenido más remedio que pensar un poco", decía en directo.

La colaboradora del formato de Unicorn Content aseguró que su hermano había dicho "esa barbaridad" para "hacerle daño". Además, reconoció que tuvo que leer la entrevista entera: "No me creía que hubiesen sido palabras de él, contándolas como si nada y, además, con un odio increíble", relataba. "Siempre le he visto con rabia cuando ha hablado de mí, pero jamás con el odio con el que le vi ayer.

La joven afirmó también que su hermano es una persona que no le quiere y que se cree superior a ella. Y no solo eso, sino que confirmó que le había hecho sentir un odio "tremendo" hacia ella. Pantoja fue tajante en cuanto a unas posibles disculpas por parte de Rivera: "No me importa que se arrepienta ahora o que me pida perdón, porque no me vale", decía sin titubear frente a cámara.

¿Irene Rosales respalda las palabras de su marido?

Irene Rosales vio conveniente mantenerse al margen de las declaraciones de su marido. Aunque no quiso aclarar si le parecen bien o no, sí que se apresuró a dejar claro su apoyo a Rivera: "Nosotros estamos muy bien. Yo estoy a su lado y voy a estar", le decía a un reportero. Tras ver las imágenes, Isa Pantoja respondía a su cuñada.

"Yo no podría estar bien con una pareja que cuenta esas intimidades y barbaridades de su familia, porque lo retratan como es. Pero yo no soy quien para juzgar si tiene o no que apoyarme, y ese es su problema y su conciencia como madre", explicaba la colaboradora. ¿Estamos ante un punto de no retorno en el núcleo familiar de los Pantoja o todo esto tendrá solución?