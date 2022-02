Kiko Rivera ha vuelto a soltar un bombazo por su boca. Después de unos meses en silencio tras la muerte de su abuela Ana Martín y sus últimos titulares contra Anabel Pantoja, el DJ ha sacado a la luz un duro e íntimo episodio de Isa Pantoja. Tras revelar este hecho, no cabe dudas de que la relación entre los hijos de Isabel Pantoja está completamente rota.

Kiko Rivera e Isa Pantoja

"Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas", relata Kiko Rivera en una entrevista a Lecturas. El cantante ha dado a conocer el intento de suicidio de su hermana, un hecho íntimo que le corresponde a ella y que no se conocía hasta la fecha, además de revelar que le puso la mano encima. "Una noche me llama mi madre desesperada, que no puede más con la niñita. Cuando llego a Cantora desde Sevilla, mi hermana estaba en el cuarto de baño intentando cortarse las venas", explica.

"El que la cogió y le quitó lo que tenía en la mano fui yo. Acto seguido, bajo y veo cómo mi madre, como loca, le fue a dar una torta y mi hermana le dijo: 'como me toques, te denuncio', y el que le dio el tortazo fui yo. Le dije: 'si tienes cojones, demándame a mí ahora'. Ella se fue para el cuarto", desvela Rivera en la publicación. Si había alguna posibilidad de que los hermanos enterraran el hacha de guerra, esta se ha disipado por completo, pues la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' jamás había hecho mención en un plató a lo ocurrido aquella noche.

En defensa de Agustín Pantoja

Las declaraciones de Kiko Rivera han llenado de sorpresa al no haberse exteriorizado una guerra entre los dos hermanos más allá de los conflictos habituales. Otra de las sorpresas de la entrevista ha sido su defensa a su tío Agustín Pantoja: "Para que veas que no miento, el que me agarró y me dijo 'deja a la niña, que no ha hecho nada' fue mi tío Agustín. Ese mismo que dice mi hermana que le ha tratado mal. El que fue a su cuarto a tranquilizarla fue él".

No obstante, esta no ha sido la única vez que el finalista de 'GH Dúo' se ha enfrentado a una situación así, tal y como él ha declarado: "Con mi madre también he vivido cosas así. Me decía 'no aguanto más, me voy a quitar la vida'. Repetía esa cantinela". Por último, ha zanjado la relación con Isa P., afirmando que "no la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase".

Si necesitas apoyo, dispones de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.