'La última cena' estrenó su segunda temporada por todo lo alto. El talent culinario de Mediaset tuvo a dos invitados muy especiales: Isa Pantoja y Asraf Beno. La pareja tomaba el mando en la cocina para deleitar a unos comensales de lujo: Cristina Cifuentes, Rafa Mora, Sylvia Pantoja, Alba Carrillo y Lucía Dominguín Bosé.

Isa Pantoja y Paz Padilla

Aunque acudió a cocinar, la hija de Isabel Pantoja protagonizaba uno de los momentos más emotivos de la noche. La influencer se emocionaba en directo cuando Paz Padilla le preguntaba sobre la relación con su madre, después de la guerra televisiva con Kiko Rivera. "¿Has llamado a tu madre para pedirle consejo?", le preguntaba la presentadora en directo.

"No tenía a nadie para llamar y Dulce no sabe cocinar", contestaba Isa. Sin embargo, la joven no podía evitar emocionarse y se rompía en plató al recordar la inexistente relación que mantienen ahora mismo con la tonadillera desde que comenzara la polémica entre su madre y su hermano Kiko. Una guerra familiar que ha salpicado a todos los familiares del clan Pantoja.

Una relación rota

"Me he emocionado. A mi madre le hubiera encantado, si la cosa estuviera bien, hablar conmigo", decía entre lágrimas. La presentadora aprovechaba para preguntarle el motivo por el que no tenían relación. "No lo sé, es que no quiero ponerme a llorar aquí... Si la llamo no me va a coger el teléfono, pero esta vez no le he hecho nada. No le puedo exigir a mi madre que actúe normal cuando ella no está bien. Una persona a la que le pasa todo lo que le ha pasado, no puede estar bien", zanjaba en directo.