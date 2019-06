Isabel Pantoja explica sus altibajos y confiesa que estar en 'Supervivientes' le recuerda a la cárcel

'Supervivientes 2019' ha llegado al ecuador del programa y en estas ocho semanas muchas han sido las ocasiones en las que Isabel Pantoja ha amenazado con abandonar el programa. De hecho, hasta en tres ocasiones la tonadillera ha sido apartada de los Cayos y a punto ha estado de dejar el programa. Este jueves, la cantante ha desvelado los verdaderos motivos que explican sus numerosos altibajos.

Isabel Pantoja durante la gala de este jueves

La concursante, de hecho, sufrió una severa crisis de ansiedad el pasado miércoles que la llevó al límite: "Quiero irme, firmar la renuncia, me da igual todo. Yo ya no puedo más porque me estoy volviendo loca. Me siento encerrada y yo no puedo estar así. Quiero irme, aunque sea nadando, pero me voy". Los innumerables cambios de opinión, no obstante, tienen su razón de ser.

Isabel Pantoja ha confesado que su estancia en 'Supervivientes' le recuerda a su pasado en la cárcel: "Me recuerda muchísimo a donde yo no elegí estar y estuve muchos meses. Y perdí la libertad y es como me he sentido estas semanas aquí". La cantante reconoce que estar en el programa "es como recordar el tiempo pasado allí": "Aunque esto sea paradisiaco, es lo mismo. Mi libertad la he perdido", confesaba entre lágrimas.

Explica por qué no nombra la cárcel

La tonadillera habló en directo con Jorge Javier Vázquez para explicar las razones que le han llevado a sufrir estos altibajos constantes. El presentador le agradeció su sinceridad y animó a la concursante a disfrutar de la experiencia: "No te debes tomar 'Supervivientes' como una condena, es un trabajo". No obstante, el catalán guardaba una pregunta en la recámara que ha provocado la curiosidad del público durante años.

Es posible que Jorge Javier consiguiera hacerle a la tonadillera la pregunta que muchos han deseado formular: ¿por qué Isabel Pantoja nunca nombra la cárcel? La concursante fue clara y concisa a la hora de contestar: "Porque no me gusta". Pantoja se emocionó después tras admitir que deseaba continuar en el programa: "No quiero defraudar a nadie. Ni a mi familia, ni a los fans, ni a la audiencia, ni a la cadena. Pero especialmente a mí misma. Quiero demostrarme a mí misma que sí puedo".