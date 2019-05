Isabel Pantoja cambia de opinión en 'Supervivientes 2019': "Ahora no quiero irme"

En el concurso de 'Supervivientes' la presencia de Isabel Pantoja está dando mucho de que hablar. Casi tanto como sus amagos de abandonar la isla de Honduras. La tonadillera ha querido irse del programa en varias ocasiones pero ahora parece que ha cambiado de opinión, aunque no se sabe por cuánto tiempo. La concursante quiere quedarse para demostrarse a sí misma que puede ser una buena superviviente.

Isabel Pantoja en 'Supervivientes'

Isabel Pantoja ha asegurado que se quiere quedar en la isla de Honduras y ha pedido el apoyo de todo el mundo. "Este mensaje es para mis seres queridos, mi madre, mis hijos, toda mi familia, mis amigos a los que adoro con todo el alma, que son cinco o seis pero con eso me basta, a mis fans, a España entera porque me ha salvado... Que os amo con todo mi corazón, que os quiero, que os llevo en mi alma", declaraba la tonadillera.

"Gracias a vosotros voy a seguir aquí y voy a intentar no defraudaros, aunque haga de comer, cante y baile, haga lo que haga. Tenéis que continuar apoyándome porque ahora no me quiero ir por muchas cosas: Por vosotros y por mí, porque quiero demostrarme a mí misma que yo sí que puedo", afirmaba emocionada la cantante, que está nominada esta semana y no quiere convertirse en la próxima expulsada.

Su paso por el concurso, criticado

La superviviente también ha hecho alusión a su imposibilidad de realizar algunas pruebas del concurso, motivo por el que está siendo criticada en las redes sociales, además de las quejas sobre el supuesto favoritismo que se estaría produciendo hacia su persona. "A lo mejor no puedo hacer todas las pruebas pero yo sí puedo estar aquí", concluía la coplera andaluza.