Jorge Javier Vázquez, harto de las críticas por su comentario a Dakota, publica los insultos que ha recibido

La edición de 'Supervivientes' está siendo toda una revolución, tanto que ha acabado pasando factura al presentador del reality, Jorge Javier Vázquez, desde que pronunciara unas palabras desafortunadas hacia Dakota Tárraga, las cuales pusieron a gran parte de los seguidores del formato en su contra.

Insultos a Jorge Javier Vázquez en Instagram

El conflicto surgió cuando Dakota acusó al programa de favoritismo debido a que Kiko Rivera llamó a Isabel Pantoja cuando los demás concursantes no habían podido hablar con sus familiares. Esta queja no sentó nada bien al presentador y acabó pronunciado unas desafortunadas palabras hacia la concursante: "Con los pollos que les montabas a tus padres en Hermano Mayor y ahora quieres hablar con ellos".

Parte de la audiencia tachó de prepotente a Jorge Javier Vazquez y las redes sociales promovieron un boicot hacia él. También los ha habido que han arremetido muy durante contra él y, por eso, ha querido compartir en su historia de Instagram una captura de pantalla donde un usuario le ataca sin piedad: "De parte de tu puta madre, eres un hijo de puta sin sentimientos". "Preciosos mensajes de sábado", ponía el presentador.

El perdón de Jorge Javier Vázquez a Dakota

"Al acabar intenté poner una nota de humor y no salió como yo esperaba. Creo que no era ni el momento ni el tono adecuado y quiero pedirte disculpas si en algún momento te hizo daño y te hirió la frase que yo pronuncié. Tu paso por 'Hermano mayor' no tiene nada de vergonzoso ni criticable, al contrario, me parece un programa de crecimiento personal y tú así lo demostraste", expresó Jorge Javier Vázquez a Dakota después del conflicto. Ella aceptó sus disculpas, pero parece que todavía hay parte de la audiencia que guarda bastante resquemor al presentador.