Aneth responde a las acusaciones de Kiko Rivera en 'Supervivientes': "Me sentí disparada por todos lados"

La gala del jueves 23 de mayo de 'Supervivientes' vivió el enfrentamiento entre Aneth y Kiko Rivera, quien reprochó la concursante una polémica "falta de respeto": que sus amigas hubieran mantenido relaciones en Cantora durante la noche de Fin de Año. Una acusación a la que Aneth tuvo ocasión de responder en 'Supervivientes: Conexión Honduras', al igual que Isa Pantoja, quien ha negado dicho episodio desde que salió a la luz.

Aneth recuerda las palabras de Kiko Rivera en 'Supervivientes'

"Yo he hablado con las personas implicadas. Queremos cortar con este tema penoso", confesó Aneth, al comienzo de su entrevista. "Sigo manteniendo lo mismo: no hubo sexo", recalcó la exconcursante, que señaló incluso que "según lo que ella sabía, no había ni sofá", tal y como lo habían contado. "Yo no estaba allí", aseguró Aneth, después de desvelar que, las supuestas personas implicadas en dicho episodio "iban a tomar las medidas pertinentes".

"Me sentí disparada por todos lados", confesó la exconcursante, que reconoció que "no quería comentar más". "Entiendo que me critiquen cosas que haga yo", confesó Aneth, que recibió el apoyo de Isa Pantoja, presente en el plató. "No estuvo bien", señaló la hija de Isabel Pantoja, refiriéndose a las palabras que su hermano le había dedicado a Aneth. "En todo caso, la culpa sería de las personas que estaban implicadas", reprochó Chabelita quien, al igual que Aneth, se mostró confundida ante el hecho de que su hermano hubiera culpado a la superviviente de lo sucedido.

"Me dolió"

"Sé que se ha referido a Aneth de malas formas y me dolió lo que dijo", reconoció Isa Pantoja, haciendo referencia a la pulla de su hermano a Aneth, en la que señaló que ambas "eran iguales". Además, la hija de Isabel Pantoja quiso arrojar más luz sobre el presunto y polémico episodio vivido en Cantora, "del que se enteró a la mañana siguiente". "Sé que esas personas hablaron con mi madre", admitió Chabelita. Unas palabras que desmentirían las declaraciones de Kiko Rivera, quien aseguró en su momento que su madre no sabía nada.