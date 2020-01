Isabel Pantoja llama en directo a 'Sálvame' para que dejen de hablar de Paquirri

En el programa de 'Sálvame' han mostrado imágenes del pasado de Isabel Pantoja, en las que rescataban fotografías de su juventud y también de su matrimonio con Paquirri, entre ellas el bautizo de su hijo o, incluso, el funeral de su marido, pues Paquirri fallecía a los pocos meses de esos momentos que mostraban las imágenes, tras sufrir un terrible accidente mientras toreaba.

Isabel Pantoja

Antonio Montero, colaborador del programa, explicaba que desde ese momento las familias Rivera-Pantoja empezaron a tener más roces y que separaron sus vidas por completo. Durante el debate, Raquel Bollo recibía una llamada de teléfono de una persona, la mismísima Isabel Pantoja, suplicando que dejaran el tema: "Que por favor, por favor y por favor, que no se hable de Paco y menos en ese momento".

El tertuliano comprendió que debatir sobre las fricciones que ha tenido la cantante con la familia de Paquirri la moleste. Sin embargo, recordó que no les ha dado a los hijos de Francisco Rivera los objetos de torear que ya la han reclamado. Raquel Bollo volvió a interceder entonces en nombre de la Pantoja: "La persona que me ha llamado, a día de hoy, no ha dado su versión y, a lo mejor, si se la escuchase, cambiaría. En las historias siempre hay dos versiones", sentenciaba la colaboradora.

Kiko Rivera e Irene Rosales saldrán en 'Mi casa es la tuya'

Kiko Rivera e Irene Rosales han hecho una entrevista de lo más profunda con Bertín Osborne, la cual se emitirá este viernes 10 en Telecinco. El cantante explicará, entre otras cosas, cómo se sintió durante la etapa que su madre estuvo en la cárcel. Además la familia no está pasando por su mejor momento, ya que actualmente el hijo de Isabel Pantoja no se habla con su hermana, Isa Pantoja.