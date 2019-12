Isabel Pantoja lanza single y estrena un sorprendente y juvenil look

Parece que 2019 ha sido un buen año, al menos en lo profesional, para Isabel Pantoja y es que la tonadillera firmó esta temporada un contrato de larga duración con Mediaset España que le ha dado ya varios e importantes proyectos en televisión. Pues bien, después de verla pasar por 'Supervivientes' y de convertirse en jurado de 'Idol Kids', el talent infantil que Telecinco estrenará a principios de 2020, regresa también su faceta musical. La tonadillera publicaba el 17 de diciembre una nueva canción, "Enamórate", con una imagen en la que se la ve completamente cambiada.

Isabel Pantoja en 'Idol Kids' y en la portada de su single

La artista aparece radiante en la foto con la que presenta el single, algo que han destacado muchos de sus seguidores. Luce además una melena rizada distinta a sus peinados habituales y su nuevo aspecto ha suscitado comparaciones con Beyoncé y otras cantantes internacionales. Aunque no todos parecen satisfechos con el cambio, acusando a la artista de pasarse con los retoques y no parecer ella misma, lo que sí parece claro es que esta imagen no ha pasado inadvertida para nadie. La andaluza ha logrado que las redes sociales se inunden de la imagen y que en consecuencia, se hable de su regreso al panorama musical.

Para enseñar a sus fans su nuevo trabajo la cantante realizó una pequeña campaña de promoción en su cuenta de Instagram. Como si de un calendario de adviento se tratara la tonadillera fue publicando una serie de imágenes, en las que se descubría poco a poco la fotografía final. Y tras la imagen dio paso a "Enamórate" que es, como ella misma dice, su "regalo de Navidad" para quienes que la apoyan. Una pegadiza canción que además de las tradicionales plataformas digitales puede escucharse íntegramente en esta red social. Parece claro que Pantoja ha sabido adaptarse, y muy bien, a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, cada vez más de moda en nuestro país.

Inagotable

"Enamórate" es el preludio de su próximo disco, que marca su regreso a las salas de grabación desde el año pasado, con "Ay, Paquita" (cabecera de la serie 'Paquita Salas'). Pero este no es el único gran proyecto musical que prepara la tonadillera y es que después de pasar por los platós y las islas, tiene previsto un concierto único en el Wizink Center de Madrid en marzo del año 2020. Será esa la cita en la que presente sus nuevos temas y sus clásicos que a día de hoy siguen arrasando vuelvan a sonar por todo lo alto en la capital española.