Isabel Torres ('Veneno') padece un nuevo adenocarcinoma de pulmón

Isabel Torres ha anunciado a través de sus redes sociales la noticia de que ha sufrido una recaída en el cáncer que padece desde 2018. La actriz ha realizado un directo en Instagram para poder informar a todos sus seguidores y compartir con ellos, tal y como lleva haciendo desde el principio de su enfermedad, esta triste noticia.

Isabel Torres en 'Veneno'

"Hoy fui al médico. Ustedes saben que yo he estado un par de meses con el tratamiento interrumpido porque tenía el hígado mal", recordaba antes de comentar que le habían realizado un PET-TAC para comprobar si había células cancerígenas en su cuerpo. "Me ha salido un nuevo tumor en la parte de atrás de la espalda y una célula que tenía en el estómago se me ha hecho muy grande".

La intérprete de 'Veneno' compartía que las lesiones que sufría han ido desapareciendo, pero que, lamentablemente, han aparecido nuevas. "Ha aparecido una en la boca del estómago, que por eso tengo siempre náuseas y ganas de vomitar y esa nueva que tengo en la parte de atrás que, por lo visto, es un adenoma nuevo".

Una nueva etapa

Torres ha estado recibiendo inmunoterapia este tiempo para combatir el cáncer que sufría. Sin embargo, en esta nueva etapa, el equipo médico ha decidido cambiar la táctica, por lo que a finales de enero comenzará a recibir quimioterapia, aunque de forma suave. La actriz asegura que no quería llegar a ese momento, pero que no queda más remedio con el adenocarcinoma de pulmón que padece.

En su comunicado, Isabel Torres aseguraba que "antes me vine abajo y lloré y la verdad es que me da muchísima pena porque llevo un año muy difícil", pero está dispuesta a luchar para seguir viviendo, ya que "la vida es superbonita". Así, ha mandado un mensaje de agradecimiento a todas las personas que le envían muestras de cariño y su afecto a todos aquellos que sufren la enfermedad en silencio. "Tengo que luchar, seguir luchando y el adenoma lo voy a meter en el horno y lo voy a comer con papas", aseguraba con esperanza.