Isabel Torres ('Veneno') padece cáncer de pulmón con metástasis en los huesos

Isabel Torres se ha ganado a todos aquellos espectadores que desde el 29 de marzo han visto su papel de Cristina Ortiz "La veneno" en la serie 'Veneno' de Javier Calvo y Javier Ambrossi. La intérprete ha recibido mucho apoyo y palabras de agradecimiento por su trabajo y tan solo un día después del estreno confesaba a sus seguidores el terrible estado de salud que vive.

Isabel Torres ha anunciado que padece cáncer de pulmón con metástasis en los huesos. La actriz ha sido la encargada de informar de ello a través de un vídeo en su cuenta oficial de Instagram, donde relataba el cansancio que sufre a causa de esta enfermedad. "La situación que tengo de salud es muy complicada", explicaba. "Me está dando mucho dolor y muchos problemas". Torres, además, agradece el trabajo de los sanitarios y asegura que este parón al que se ha visto forzado el país por la crisis del coronavirus le ha venido bien para centrarse en sí misma y tomarse un descanso.

La protagonista de la serie de Atresplayer Premium compartía dicho vídeo para informar de que se va a desconectar durante unos días: "Si no lo hago, 'Veneno' va a poder conmigo y tengo que cuidar a Isabel", explicaba. "Ayer quise contestar a todo el mundo, pero no pude. Es demasiado, mi cuerpo no está ahora como para poder hacer frente a este éxito tan maravilloso que he esperado toda mi vida".

Intervención quirúrgica

Torres agradecía el enorme apoyo que ha recibido por parte de todos sus seguidores, de Los Javis, de su representante, del equipo de 'Veneno' y de sus más allegados que han estado en todo momento a su lado. La actriz expresaba este agradecimiento visiblemente emocionada, en parte por el éxito de 'Veneno' del pasado domingo: "No puedo respirar bien y todo lo que sea emocionarme me hace sentir muy mal y me da unos picos de dolor muy grande. Espero que lo entiendan y que no puedo hacer frente a todo este éxito maravilloso", pedía. Así, anunciaba que estaría desconectada hasta que pasara la intervención quirúrgica, fechada para el jueves 2 de abril.