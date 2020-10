Daniela Santiago, Isabel Torres y Jedet reaccionan al ganar el Ondas 2020 por 'Veneno'

'Veneno' se estrenó el pasado marzo en Atresplayer Premium, siendo la ficción estrella que aumentaría los suscriptores en la plataforma de pago de Atresmedia. Las expectativas no solo se han cumplido, sino que han ido más allá. La serie creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi sobre la vida de Cristina Ortiz ha ganado el corazón de toda la audiencia. Por si fuera poco, Daniela Santiago, Isabel Torres y Jedet, las actrices encargadas de interpretar a Ortiz en las etapas adultas de su vida, han ganado el Premio a Mejor intérprete femenina en ficción nacional en los Premios Ondas 2020.

Jedet, Daniela Santiago e Isabel Torres en 'Veneno'

Daniela Santiago expresaba su felicidad durante la entrevista que le ha hecho el equipo de Atresmedia en un rodaje: "Estoy que no me lo creo. No sabía ni lo que estaba pasando. Me estaban llamando por teléfono y me he enterado de que hemos ganado un premio Ondas", explicaba la intérprete, quien admitía estar "muy nerviosa" al conocer la noticia. "Te juro que no me lo esperaba, me ha pillado de sorpresa. Estoy supercontenta", afirmaba Santiago, una de las actrices galardonadas por captar la esencia de La Veneno y que ha conseguido que la audiencia empatizara con el icono surgido en los 90.

Isabel Torres, la actriz que se ha puesto en la piel de la Veneno en su última etapa, compartía un post en su cuenta de Instagram con un breve discurso lleno de bonitas palabras para aquellas personas que se han visto en una situación similar: "Por las que estamos, las que fueron y las que vendrán. Este premio es para todas nuestras hermanas que sufrieron y marginaron... Esto va por ellas y por Cristina Ortiz, "Veneno". Gracias hermanas por este viaje que se está tornado maravilloso. ¡Felicidades!", publicaba la intérprete.

"Mi primer premio como actriz"

Por último, Jedet, la cantante e influencer que interpretaba a la Veneno durante sus primero años de adultez y en la transición, no ha dejado pasar la ocasión para mostrar su sorpresa y emoción por haber obtenido el galardón: "No me lo puedo creer, mi primer premio como actriz. Gracias", compartía. Jedet, además, era una de las protagonistas de la ficción con más experiencia en la pequeña pantalla al haber participado en 'Looser' y en la tercera temporada de 'Paquita Salas'.