Isla Fisher protagonizará la comedia dramática 'Guilty Party' de CBS All Access

CBS All Access ha dado luz verde a 'Guilty Party', una comedia dramática protagonizada y producida por Isla Fisher. La actriz de "Despedida de soltera" y "Confesiones de un a compradora compulsiva" debutará en televisión en un papel principal con esta serie creada por Rebecca Addelman, guionista de ficciones como 'New Girl', 'Love' y 'Dead to Me'.

Isla Fisher

'Guilty Party' se centra en Beth Baker (Fisher), una apasionada periodista que ha sido desacreditada y ahora lucha desesperadamente por salvar su carrera. Investiga la historia de una joven madre condenada a cadena perpetua por mutilar y asesinar a su marido, delitos que, según ella, no cometió. Mientras trata de descubrir la verdad, Beth se ve sobrepasada al tener que lidiar con unos traficantes de armas de Colorado, la cultura del clickbait, el estancamiento de su matrimonio y su propio pasado manchado.

"'Guilty Party' es un viaje salvaje impulsado por el corazón agitado y apasionado de Beth y la desesperación por redimirse", declara Julie McNamara, vicepresidenta ejecutiva y directora de programación de CBS All Access. "Sabíamos que necesitábamos un talento magnético y versátil para el papel, e Isla encarna perfectamente al personaje creado por Rebecca. Estamos encantados de sumar 'Guilty Party' a nuestra creciente lista de comedia, que incluye 'Why Women Kill', 'No Activity' y el futuro estreno 'Star Trek: Lower Decks'."

Una nueva perspectiva del género

"'Guilty Party' es una serie de género que aborda cuestiones contemporáneas: el sistema penitenciario, la muerte del periodismo impreso y la cultura dominante de las armas, por nombrar sólo algunas. Pero tiene, en esencia, personajes femeninos inteligentes, divertidos, ambiciosos y profundamente complicados", afirma Addelman. "Ha sido una alegría absoluta escribir y crear junto con mis fabulosos socios del estudio, la cadena y los productores, y espero ofrecer al público una nueva perspectiva del género."

La ficción se une a una lista de originales de CBS All Access que actualmente incluye 'The Good Fight', 'Star Trek: Picard' y 'Star Trek: Discovery', 'The Twilight Zone', 'Tell Me a Story' e 'Interrogation', junto a las comedias anteriormente mencionadas. La plataforma además tiene pendientes de estreno la adaptación "The Stand" de Stephen King, 'The Man Who Fell to Earth' y 'The Harper House'.