Israel no asistirá a Eurovisión 2022

A primera hora de la mañana del 12 de abril de 2022, una noticia sobre el Festival de Eurovisión 2022 hacía saltar las alarmas en el público eurofán. La KAN, la Corporación de Radiodifusión Israelí, anunciaba en sus redes sociales que, "debido a la huelga del Ministerio de Relaciones Exteriores, el GSS (Servicio de Seguridad General) no puede ocuparse de la delegación israelí en el Festival de la Canción de Eurovisión y, por el momento, la delegación israelí no participará en el Festival de la Canción de Eurovisión 2022 en Turín".

Este primer tuit, que se ha entendido como la retirada de Israel del certamen, ha sido aclarado poco después por la cuenta oficial de la delegación israelí. "Por ahora, debido a la huelga del Ministerio de Asuntos Exteriores, que afecta a los protocolos de seguridad, la delegación israelí no asistirá a Eurovisión en Turín", escribían en la red social.

As of now, due to the Ministry of Foreign affairs strike, that affects the security protocols, the Israeli delegation will not attend the Eurovision in Turin.