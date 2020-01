Itziar Castro pide regresar a 'OT 2020' de la mano de Ricky Merino: "¡Eso se me daba muy bien!"

Su paso por 'Operación Triunfo' fue uno de los más turbulentos de la historia del formato y ni ella ha olvidado la Academia, ni la Academia la ha olvidado a ella. Quedó demostrado en 'El chat' de la Gala 0 de 'OT 2020' emitido este domingo, donde el nombre de Itziar Castro volvió a sonar en la famosa sala espejada del programa.

Itziar Castro en 'OT 2018'

Los profesores de 'OT 2020', con Noemí Galera a la cabeza, se atrevieron a versionar "Yo x Ti, Tu x Mi" de Rosalía adaptando la letra a la temática del programa. Llegado el turno de Ivan Labanda, sorprendió con su parte de la canción: "Tras Los Javis e Itziar, quién lo diría, que me iba a tocar a mí ser el que la lía", entonaba, en referencia a su nuevo cargo en el claustro.

La actriz recogía el guante desde su casa y no dudaba en dedicar un mensaje a su sucesor como profesor de interpretación. "Gracias por el guiño, Iván Labanda. Te lo he dicho en privado pero te lo digo en público, eres grande, a disfrutar de 'OT 2020'", le deseaba con cariño. El nuevo maestro dejará su papel en el musical "La jaula de las locas" de Àngel Llàcer para poder dedicarse plenamente al talent show de TVE y Gestmusic.

Itziar pide volver

Este no fue el único mensaje que Itziar Castro escribió en redes sociales aprovechando el estreno de 'OT 2020'. 'El Chat' de esta edición pretende traer cada semana a un exconcursante para que ayude a presentar a Ricky Merino, con quien la actriz mantiene muy buena relación personal. "¿Y los exprofes no podemos ir a 'El Chat de OT' contigo, Ricky merino? ¡Eso se me daba muy bien!", pedía la protagonista de 'Vis a vis', antes de desearle que disfrutara: "Como siempre lo harás genial". ¿Aceptará la propuesta la Academia dirigida por Noemí Galera?