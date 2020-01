Las telenovelas turcas, inesperado tema de conversación en 'OT 2020': "Salen unos pedazo de turcos..."

La noche del domingo 12 de enero, 'OT 2020' se estrenó con Roberto Leal al frente de una gala en la que los dieciocho candidatos finales defendieron su entrada a la Academia, a cuyas puertas se quedarían tan solo dos de ellos, que resultaron ser Adrián Acuña y Valery. Un primer contacto entre el presentador y los concursantes, en el que surgió un tema inesperado entre Leal y Javy Ramírez: las telenovelas turcas.

Roberto Leal charla con Javy en la Gala 0 de 'OT 2020'

"Javy, ¿estás proyectando que tu madre te quiere echar de casa? ¿Eso es una realidad?", quiso saber Roberto, desatando carcajadas entre los concursantes de 'OT 2020' y el público presente en plató, momento en el que el presentador matizó que "a mí me ha llegado eso". "Echarme, echarme... después es mentira. Me voy dos minutos y ya me está llamando", respondió el concursante, con humor.

"Que la madre no se enfade conmigo, digo echarle de casa por lo mismo que hace mi madre, porque está todo el día enganchada a las telenovelas y tú no la dejes verla", aclaró el presentador, tras lo cual Ramírez apuntó a que a su madre "le ha dado por las telenovelas turcas". "¡A la mía también! Es que sale gente muy guapa en esas telenovelas", saltó Leal, entusiasmado con la curiosa coincidencia entre la madre de Javy y la suya propia.

"Es que no ve 'Pájaro soñador'"

"Ella está viendo la telenovela y mira que las ve por Yotube, que le puede dar al pause, y me dice: niño, que me pierdo la telenovela, cállate la boca y no cantes delante de la tele", relató Javy al recordar las "rencillas" con su madre a raíz de sus disputas por escuchar las producciones turcas mientras él trataba de cantar. "Es que no ve 'Pájaro soñador', es lo que dice mi madre", declaró Roberto, con humor. "Es que salen unos pedazo de turcos... imagínate", respondió Ramírez, antes de que el presentador diera paso a otro asunto.