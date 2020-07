Iván Sánchez ficha por 'Pequeñas coincidencias' para su tercera y última temporada

'Pequeñas coincidencias' está a punto de arrancar las grabaciones de su tercera temporada que será la que ponga punto y final a esta ficción producida por Atresmedia Studios, Onza Entertainment y MedioLimón y creada y protagonizada por Javier Veiga. Ultimando distintos aspectos de producción, han anunciado uno de los grandes fichajes de la temporada.

Iván Sánchez

El actor Iván Sánchez se incorpora a esta serie de Amazon Prime Video, como informa Bluper, para interpretar a Álex, un chico que no se lo va a poner fácil a la relación formada por sus dos protagonistas, Marta y Javier. Estos nuevos capítulos que supondrán el desenlace de la historia se estrenarán en la plataforma en el año 2021, previsiblemente durante los primeros meses.

Sánchez cuenta con una larga trayectoria en televisión. Aunque muchos aún le recuerdan por 'El auténtico Rodrigo Leal', 'La Reina del Sur', 'Hospital Central' o 'Hispania', el actor no ha dejado de trabajar en este medio pero habiendo cruzado el charco. En Latinoamérica ha formado parte de series como 'Señorita Pólvora', 'La tempestad', 'Lo imperdonable', 'Yago' o 'No te puedes esconder'.

Remake de 'Pequeñas coincidencias' en NBC

El mes de enero de 2020 regaló tres grandes momentos a 'Pequeñas coincidencias': el estreno de la segunda temporada, la confirmación de la tercera y el anuncio de que NBC encargaba el piloto del remake estadounidense. El equipo de guionistas de 'The Good Place' es el encargado de esta adaptación que tendrá como título 'Someone Out There'.