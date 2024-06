La emotiva despedida de Jaime Cantizano de 'Mañaneros' para darle un nuevo rumbo a su vida

Por Mario de Hipólito de Sande |

El último programa de Jaime Cantizano en 'Mañaneros' ha estado cargado de emociones. El viernes 28 de junio, los espectadores de TVE presenciaron una bonita despedida, en la que se cerró una temporada televisiva llena de momentos significativos. "Como muchos de vosotros, llevo muchos años dedicándome a esto, a la radio y a la televisión, y uno hay veces que piensa 'pues ya pocas cosas me van a sorprender o poco voy a aprender'. Este año me ha pasado algo que no pensé que me iba a ocurrir: He aprendido mucho de un equipo y de televisión", reflexionó.

Jaime Cantizano durante su último programa de 'Mañaneros'

El equipo de 'Mañaneros' no escatimó en muestras de cariño, le preparó un video con sus mejores momentos y, además, le regaló una taza como símbolo de su tiempo juntos. ". Yo entiendo el trabajo, desde hace muchos años, como una experiencia en la que uno se tiene que sentir cómodo y hacer sentir cómoda a la gente que le rodea.", expresó Cantizano, recalcando la confianza que tiene en el futuro del programa.

La decisión de Cantizano de poner un nuevo rumbo a su carrera la tomó varios meses antes de este último programa. Además, actualmente también presenta el magacín 'Por fin no es lunes' en las mañanas de fin de semana de Onda Cero. Pero de cara a la próxima temporada, asumirá un nuevo reto al frente de las tardes de la cadena de radio, en sustitución de Julia Otero.

Nueva etapa en 'Mañaneros'

A partir del lunes 1 de julio, 'Mañaneros' comenzará una nueva etapa sin Jaime Cantizano. Ana Prada y Alberto Herrera, quienes han sido copresentadores habituales, seguirán liderando el programa junto a Laura Lobo y Valle Aguilón, quienes se encargarán de las secciones habituales. Durante julio y agosto, el programa ofrecerá una perspectiva fresca sobre la actualidad veraniega con el nuevo segmento '¡Ola mañaneros!', prometiendo mantener la esencia y el dinamismo que han caracterizado al programa hasta ahora.