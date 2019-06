James Marsden podría protagonizar 'The Stand', la adaptación televisiva de la novela de Stephen King

El nombre de James Marsden se baraja como protagonista de la adaptación de "The Stand", novela épica escrita por Stephen King. Y es que el actor está en conversaciones para encabezar el reparto de la nueva apuesta de CBS All Access, tal y como afirma The Hollywood Reporter. El intérprete de 'Westworld' daría vida así a Stu Redman, personaje que tiene la particularidad de ser inmune al virus que eliminó a gran parte de la población y que se convierte en el líder de los supervivientes.

James Marsden en 'Westworld'

James Marsden se uniría así a otros intérpretes que están negociando su incorporación, como Whoopi Goldberg, que interpretaría a la Madre Abigail, quien evoca a Stu Redman para ponerse al frente de las fuerzas del bien; o Greg Kinnear, que podría ser el profesor Glen Bateman, uno de los primeros supervivientes que se unen a la causa. Otros intérpretes que engrosarían el elenco serían Amber Heard, Odessa Young y Henry Zaga, como añade Slash Film.

'The Stand' contará con 10 episodios y tratará sobre un virus que erradica a gran parte de la humanidad para concretar la batalla definitiva entre el bien y el mal. Esta historia la conoció el responsable de la serie, Josh Boone, cuando tenía doce años. Por entonces sus padres le tenían prohibido leer los libros de Stephen King. No obstante, tras enviarle una carta al escritor admirando su trabajo y que este le respondiese con una caja con varias novelas dedicadas, sus progenitores cambiaron de opinión.

Nueva versión

La ficción que podría protagonizar James Marsden no es la primera que adapta la famosa novela de Stephen King, pues en 1994 se estrenó una miniserie dirigida por Mick Garris. Veinte años más tarde, Josh Boone fue elegido para escribir una versión del libro para el cine en 2014, que se transformó en una serie de cuatro películas y, finalmente, en el proyecto que prepara CBS All Access.