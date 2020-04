Javier Rey ('Mentiras'): "Las mentiras tienen un gran poder; terminan cambiando el panorama político y social'

¿Qué harías por demostrar que no mientes? Es lo que plantea 'Mentiras', la nueva ficción original de Atresmedia que aterriza en Atresplayer Premium este domingo 19 de abril. La plataforma de pago preestrena la serie que también tendrá una ventana en abierto emitiéndose en Antena 3 dentro de unos meses. Los reconocidos actores Javier Rey y Ángela Cremonte con los protagonistas de este nuevo proyecto que consta de seis episodios de 50 minutos de duración del que se hace cargo Atresmedia Studios, que se ha rodado en Madrid y Mallorca y que supone la adaptación española de 'Liar', un exitoso thriller británico creado por Harry Williams y Jack Williams.

Javier Rey en 'Mentiras'

Esta nueva serie se centra en la historia de Laura Munar (Ángela Cremonte) y Xavier Vera (Javier Rey). Ella es la profesora de literatura del hijo de él, un reputado cirujano de Palma de Mallorca. Ambos decidirán quedar para cenar y conocerse mucho mejor, lo que terminará desembocando en una noche en casa de ella. A la mañana siguiente, Laura amanece con un gran vacío de memoria y teniendo claro que Xavier la ha drogado y violado, una acusación que él desmentirá desde el primer minuto. La lucha de ambos por defender su verdad centra la trama de este thriller en el que veremos la importancia que una mentira tiene sobre todos nosotros. FormulaTV ha podido charlar con Javier Rey para analizar las claves de la ficción, para reflexionar sobre las mentiras en nuestra sociedad y también para hacer balance de la situación que el mundo de la cultura vive a día de hoy con la crisis económica derivada del coronavirus.

¿Vértigo ante el estreno de 'Mentiras'?

Estoy muy ilusionado, con muchas ganas de que se vea el trabajo. Creo que hemos hecho una serie muy potente, partíamos de una serie muy buena como lo es la original y le hemos dado nuestra personalidad. Sabíamos que era un proyecto muy chulo y estábamos deseando que el público pudiese verla ya.

Esta ficción se basa en la exitosa ficción británica 'Liar'. ¿Has tenido oportunidad de ver la serie original?

No, no quise ver la serie original para que no me influenciase de ninguna manera para crear el personaje de Xavier.

¿Cómo es Xavier, tu personaje en 'Mentiras'?

Xavier es un buen cirujano, padre de un niño adolescente y que tiene una vida tranquila y cómoda. Conoce a Laura y todo el conflicto vendrá dado porque él dice que han sido relaciones sexuales consentidas y ella no. Es el punto de partida de la serie.

Todos los personajes mienten de una forma u otra

¿Cómo vive él que toda su vida de derrumbe tras esa noche con Laura?

Es una locura para él porque ve como existe el riesgo de que toda su vida termine destruida. Él no entiende la razón de eso y lo único que va a intentar hacer es demostrar de una u otra forma que lo que ella dice es mentira. De ahí viene el título de la serie, porque todos los personajes de una forma u otra mienten. Hay acusaciones, hay maneras de proceder más o menos morales... veremos todo tipo de mentiras. Mostramos el espectro de todos estos personajes de una forma bastante realista.

¿Para Xavier lo vital va a ser proteger a su hijo de todo esto?

Absolutamente, su hijo es importantísimo para él ya que es un gran padre y tienen una relación muy interesante. Es uno de sus grandes puntos débiles de Xavier.

¿Tu personaje llegará a superar cualquier tipo de límite para demostrar su inocencia?

En una primera fase no va a hacer nada de eso ya que lo dejará todo en manos de su abogado y la justicia se pronunciará. Lo que pase después de eso no puedo contarlo porque entraríamos en spoiler (risas).

¿Ha sido duro el interpretar a un personaje acusado de algo tan grave?

Ha sido muy interesante; precisamente es uno de los motivos por los que he querido hacer esta serie. Es un personaje complejo, que lucha por no ser destruido, que lleva una mochila bastante importante y que no va a poder soltar todo el tiempo. Además, está apoyando por una serie de flashbacks sobre su pasado, hemos trabajado mucho esa parte del personaje que además, muchas veces le dará muchas veces un cierta ventaja a la hora de posicionarse con uno o con el otro personaje.

Ángela Cremonte y Javier Rey en 'Mentiras'

¿Es el personaje más complejo de tu carrera?

No sé si es uno de los más complejos de mi carrera. Sí que ha sido un reto, especialmente por el lugar al que queríamos llevarlo. Es un lugar realista, no jugamos con clichés, no adornamos nada y hacemos que el personaje viva las cosas de una manera real, ahí reside el reto.

¿Da vértigo el tratar un tema cómo es el poner en duda la versión de una mujer aparentemente violada?

Sinceramente, creo que es un tema muy sensible pero creo que hay que abordarlo con la mayor madurez posible, sin tener miedo a nada. Uno de los aciertos de la serie es no hacer un cliché, no hacer malos ni hacer buenos. Se va a dudar de él de la misma forma que se va a dudar de ella. No sé si eso molestará o no, pero desde luego que es algo real. Es lo que hace la gente cuando lee un titular y automáticamente se posiciona en el lugar de la posible víctima, pasando por encima de la presunción de inocencia y generándose un juicio público y a veces, justo lo contrario. Nosotros, de una manera muy madura, abordamos este tema, no me da miedo. Creo que va a generar un debate muy sano en la sociedad.

¿Es interesante que se ponga sobre la mesa un tema tan de actualidad?

Claro, y hacerlo de esta forma. Porque la ficción tiene un poder enorme de mostrar otras realidades. No es leer una noticia en un periódico o verla en un informativos. Es ver cómo afectan cierto tipo de cosas a personas y ahí, el ser humano tiene una capacidad de asociación y es el gran poder de la ficción; el generar debate y un contenido sano.

¿Nos va a hacer reflexionar sobre el poder que tiene una mentira?

Absolutamente. La mentira desde el punto de vista del ser humano cuando miente y desde el punto de vista de las acusaciones en público. También se habla de las mentiras que nos hacemos a nosotros mismos para poder sobrevivir. La mentira está a la orden del día, lo vemos cada día en los periódicos, la hemerotecas dicen que gente ha mentido y no ocurre absolutamente nada.... la mentira es un tema tan de actualidad y todo el mundo lo hace; es un tema muy interesante para abordar en una ficción.

En las últimas semanas, redes sociales se han inundado de bulos. ¿Qué opinión tienes sobre la desinformación que inunda nuestra sociedad?

Es algo que no es nuevo de ahora, llevamos años sufriéndolo. Lo que ocurre es que estamos todos en casa, estamos leyendo y escuchando más cosas pero la realidad es que lleva ocurriendo mucho tiempo. La gente retuitea noticias sin control, se generan bulos... y acaban cambiando hasta el panorama político y social. Es más, hay cierto tipo de mentiras que han calado tanto en la sociedad que cuando se desmienten la gente sigue pensando que eran verdad. La mentira tiene un poder muy grande, pero sí es verdad que hay mecanismos para saber la veracidad de las noticias, pero la gente no lo hace.

En 'Mentiras' no jugamos con clichés ni adornamos nada

¿Cómo convives con los bulos que se generan respecto a la cultura?

Es verdad que hay muchos bulos a nuestro alrededor, pero como en otras industrias y eso es real. Al final vivimos en unos tiempos que son muy complicados y lo que hay que hacer es no darle voz a gente que no es sabia y que dice tonterías. Hay que darle voz a gente inteligente, que genera un contenido sano, listo e inspirador.

¿Cómo has vivido la falta de apoyo del Gobierno al sector cultural que provocó el llamado 'Apagón cultural' en redes sociales?

No tengo los datos suficientes. Lo que sí está claro es que estamos viviendo una situación excepcional, todas las industrias están pasándolo muy mal. Cada uno desde el punto que le toca intenta defender su industria, su trabajo, intentando mostrar sus realidades. Creo que eso es sano, que lo haga la cultura y cualquier tipo de industria. Ahora nos toca una fase en la que cada uno va a reivindicar, y no por reivindicar hay que criticar, pero nos toca una fase en la que tenemos que ser generosos los unos con los otros y no andar con susceptibilidades.

¿'Mentiras' podría tener una segunda temporada?

En principio es cerrado pero la serie original tiene una segunda temporada, lo que significa que sí hay contenido suficiente para una segunda tanda. El espectador es el que manda y si quiere que haya una nueva temporada, posiblemente la habría. Lo que sí está claro que hemos hecho una serie muy diferente, muy actual y que va a generar mucho debate, y eso sin duda es algo muy bueno.

Javier Rey en 'Mentiras'

'Mentiras' se verá primero en pago antes de saltar al abierto. ¿Estamos viviendo una nueva forma de consumir ficción en España?

En España y en todo el mundo. Hace tiempo que ha cambiado y a mí, la propuesta de estrenarla primero en una plataforma como Atresplayer Premium y después pasar a la emisión en abierto sí me gusta y me parece acertada. Al final, estás abarcando a todos los públicos; al publico que quiere una plataforma y que ellos son sus propios programadores y luego al público que quiere ver la televisión de forma convencional, que es mucho, y se lo vamos a proporcionar también ahí. La política de Antena 3 me parece muy interesante.

Una de las series que protagonizaste, 'Fariña', está triunfando en medio mundo. ¿Cómo vives el salto internacional de la ficción española?

Todo es ya global. Antes de 'Fariña', una serie como 'Velvet' ya fue un fenómeno global antes de la existencia de las plataformas. Cuando haces una serie ya no estás pensando solamente en el público de tu país, estás pensando en el público global. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo podrá ver esa ficción. Ahora con el confinamiento estoy recibiendo mensajes de gente de todo el mundo que están viendo ficciones en las que yo aparezco. Te das cuenta que esto ha cambiado.

'Mentiras' habla de un tema muy sensible que abordamos con mucha madurez

También te hemos podido ver en 'Hache', la serie de Netflix. ¿Qué balance haces de la primera temporada y cuándo podremos ver la segunda?

Hago un balance muy positivo. Me dieron la oportunidad de hacer un personaje radicalmente distinto a cualquier cosa que había hecho antes. La hemos hecho con mucho cariño y hemos tenido críticas muy chulas. El recorrido ha sido perfecto, mucho mejor de lo imaginado. Y por ahora, no sabemos los tiempos de emisión de Netflix respecto a la segunda temporada, pero dará mucho que hablar.

¿En qué otros proyectos te podremos ver en 2020?

En junio estrenaba "Orígenes secretos", la película de David Galán Galindo, pero con el coronavirus no tenemos muy claro lo que ocurrirá y después del verano, estaba a priori programado el estreno de "El verano que vivimos", con Carlos Sedes, pero no sabemos lo que pasará. Así que tengo esas dos películas y proyectos para rodar que están todos paralizados por la crisis del coronavirus.