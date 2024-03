Los Javis renunciaron a "millones" por su negativa a firmar un acuerdo con una plataforma

Por Redacción |

Creadores de una de las series españolas más aclamadas de 2023, Javier Calvo y Javier Ambrossi todavía están catando las mieles del éxito de 'La Mesías'. La ficción de Movistar Plus+ fue galardonada con el premio Forqué a mejor serie y el Feroz a la mejor serie dramática, pero su impacto no se ha limitado al territorio español. En enero, el tándem creativo acudió al Festival de Sundance a presentar el proyecto, y en marzo ha sido uno de los títulos más destacados de Series Mania, el prestigioso certamen que se celebra cada año en Lille.

Allí no solo se ha vuelto a demostrar el potencial internacional de la serie, sino que tambiéncon dos galardones, el de mejor dirección y el otorgado por el jurado de estudiantes del certamen. Además,para ahondar en los desafíos de 'La Mesías' y en el estado de sus carreras. "Cuando hicimos la serie estábamos como, 'Quizá nadie la ve'.", ha asegurado Calvo a Deadline.

Javier Calvo y Javier Ambrossi

Respecto a la trama, influenciada por 'The Master', Ambrossi ha insistido en la complejidad de la misma y ha explicado que hace falta ver, al menos, tres capítulos para poder entenderla. "No pintamos por números", añade el director. "Somos autores, creemos que la serie es una obra completa y por eso armamos casi un collage". De este modo, han rechazado la concepción de la televisión como un mero producto y, de hecho, han desvelado que huyeron en todo momento "de los trucos habituales para atrapar a la audiencia". Y eso no es lo único de lo que han renegado, ya que también han hablado del precio a pagar por esa libertad creativa.

Por su cuenta

Los fundadores de Suma Content también han resaltado que no tienen intención de atarse a una compañía en concreto a la hora de sacar adelante sus proyectos. "Podríamos tener un acuerdo de exclusividad con, no sé, la mayor plataforma del mundo. Podríamos haber hecho millones, pero dijimos, 'No, eso no es para nosotros'". Por tanto, cabe esperar que Ambrossi y Calvo sigan abriendo su propio camino, que en el futuro les llevará a colaborar de nuevo con Netflix y Atresmedia de la mano de proyectos como 'Superestar' y 'Mariliendre', respectivamente.