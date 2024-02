Por Beatriz Prieto |

El 10 de febrero, los Premios Goya sumaron su 38º edición en la ciudad de Valladolid, con Ana Belén, Javier Calvo y Javier Ambrossi como presentadores de la gala. Una cita que arrancó con algo de teatro y música, a cargo de Amaia Romero y David Bisbal, tras el cual los tres maestros de ceremonias se tomaron unos minutos para lanzar un rotundo alegato a favor de las víctimas de violencia sexual y/o abusos.

Javier Calvo, Ana Belén y Javier Ambrossi en los Premios Goya 2024

, quien hizo referencia a su película "Cómo ser mujer y no morir en el intento". "No morir en el intento... las mujeres del cine, como todas, no queremos intentos para vivir", manifestó la también cantante y actriz, antes de señalar que

"Y eso pasa por condenar todos los abusos y la violencia sexual", subrayó Ana Belén, despertando un rotundo aplauso entre la audiencia, tras el cual añadió la importancia de "revisar de forma profunda las estructuras que lo permiten". "Y esto nos atañe a todos. Es algo fundamental", añadía Ambrossi, antes de que tanto él como sus dos acompañantes hicieran referencia a las víctimas.

Esta es la gran noche del cine español. Javier Ambrossi, Javier Calvo y @OficialAnabelen dan comienzo a su gala soñada #Goya2024

"Su testimonio es admirable"

"Queremos decirle desde aquí a las víctimas de violencia sexual, que no están solas y que su testimonio es admirable y muy valiente", afirmó el director, sin mencionar directamente las denuncias contra Carlos Vermut que salieron a la luz a finales de enero. "Que su valor para denunciar consiga que estas palabras se transformen en hechos", apoyó Calvo. "Aquí en el cine, también, se acabó", remató Ana Belén, en medio de los aplausos.