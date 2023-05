Sí, Jeremy Strong se bebió el asqueroso batido del final de 'Succession'

Por Alejandro Rodera |

Jeremy Strong ha ido un paso más allá a la hora de aplicar su intenso método actoral en 'Succession'. Tras ganarse el reconocimiento del público y la industria con su interpretación de Kendall, el actor estadounidense no ha traicionado su forma de entender el oficio y, en pleno episodio final de la serie de HBO, se ha sometido a una experiencia gastronómica aún más desagradable que el trifle de Rachel en 'Friends': un batido que recoge todos los restos presentes en la cocina de la madre de los Roy.

Kieran Culkin, Sarah Snook y Jeremy Strong en 'Succession'

Durante su paso por el Caribe, donde se había refugiado Roman para huir de la tensión de Nueva York, losde toda la ficción. Justo después de declarar su lealtad a Kendall, prácticamente a regañadientes, Shiv y Roman se han puesto a preparar un horrible mejunje para coronar a su hermano., tapas congeladas de pan de molde, huevo (con cáscara incluida) y pepinillos, entre otras delicias.

Totalmente emocionado por contar con el apoyo de sus hermanos, Kendall accede a beberse esa dudosa mezcla y, tras un trago excesivamente largo, Roman le vierte el resto del líquido en la cabeza, como cuando Khal Drogo coronó con oro fundido a ya sabéis quién. La magia del montaje abría la puerta a Strong a sustituir la amalgama de ingredientes por algo menos vomitivo, pero el actor prefirió someterse al mismo tormento que su personaje. "Lo hicimos unas pocas veces. Y después salí y me metí al océano para limpiarlo de mi cabeza. Sí, me lo bebí", ha explicado en el podcast oficial de la serie, donde ha detallado que "llevaba todo" lo que veíamos en pantalla. "No sabría cómo no beberlo. Tiene tantas ganas de conseguirlo que se va a beber lo que sea, pero fue asqueroso".

¿Cuál será la sucesora?

El desenlace de 'Succession' supone el fin de este universo. No habrá quinta temporada y tampoco aventuras en solitario de sus protagonistas. "Sé que se ha hablado sobre spin-offs, pero no [se harán], para nada", comentaba recientemente Francesca Orsi, responsable de Drama en HBO, en una entrevista concedida a Deadline. Aun así, lo que sí podemos esperar es una nueva apuesta del creador de la ficción, Jesse Armstrong. "Si hace otra serie, creo que será algo totalmente original. Esté basada en una propiedad intelectual o no, no lo sé, pero será una nueva serie, una nueva idea totalmente", añade la ejecutiva, que tendrá que esperar al final de la huelga de guionistas para descubrir ese potencial siguiente proyecto.