Por Joan Centelles Martínez |

Joaquín Sánchez y Susana Saborido dieron el pistoletazo de salida a 'Emparejados' este jueves 5 de septiembre en el prime time de Antena 3 con Jesulín de Ubrique y María José Campanario como primeros invitados. El torero y la odontóloga concedieron su primera entrevista juntos en televisión tras más de dos décadas de relación, y sus declaraciones en el nuevo formato de Atresmedia no han pasado para nada desapercibidas.

Susana Saborido, Joaquín Sánchez, María José Campanario y Jesulín de Ubrique en 'Emparejados'

Después de una primera entrevista a Ubrique y Campanario,. En este juego, las parejas se enfrentaron por equipos a una serie de preguntas comprometidas. En el caso de no querer responderlas, tenían que comerse un alimento picante,

Tras varias rondas en las que Ubrique y Campanario se lanzaron de lleno al ruedo para responder las preguntas, llegó una que Saborido pensó que no se atreverían a contestar. "María José, Jesús, ¿cuál es la mayor cantidad de dinero que os han ofrecido por una exclusiva?", les preguntó a sus invitados. "Creo que os va a tocar comer", amenazaba entre risas Campanario, dando a entender que se iban a mojar también en contestar esta pregunta.

Sin hacerse mucho de rogar, Ubrique tomaba la palabra para comenzar respondiendo: "Por un reality me ofrecieron 650.000 euros", explicaba el torero para sorpresa de todos. Además, añadía: "Me senté con el más gordo, pero no lo hice". Después de la bomba de Ubrique, Campanario se animaba también a contestar, desvelando una cifra que doblaba a la que había lanzado su marido. "A mí me han ofrecido más de un millón de euros", afirmó en un primer momento la odontóloga, aunque más tarde se mojó al desvelar la cantidad exacta. Concretamente, 1.200.000 euros, "para hacer varias cosas, entre ellas, realities y televisión", según explicó.

Una Interviú vestida

La cosa no se quedó ahí, pues amplió su respuesta contando la particular propuesta que le ofreció una conocida revista: "Me ofrecieron hacer un Interviú vestida. No llegué a hablar de dinero porque no entraba en mis planes. Me llamaron de la revista y me dijeron que no hacía falta que enseñase nada, que lo podía hacer con ropa", explicaba. "No sé si lo decían porque soy un cuerpo escombro", bromeaba finalmente sobre la sorprendente propuesta que le hizo la revista.