Jesulín de Ubrique se rompe en su inesperada reaparición en televisión con Toñi Moreno en 'Un año de tu vida'

Es sabido por todos que el torero Jesulín de Ubrique no suele visitar programas de televisión pero ahora este ha decidido hacer una excepción para sentarse con Toñi Moreno en 'Un año de tu vida', el programa que esta conduce cada lunes en Canal Sur. El andaluz será el invitado estelar de la entrega que la cadena autonómica emitirá el lunes 28 de agosto y lo hará para protagonizar una entrega en la que hablará de su matrimonio con María José Campanario, la relación con su padre Humberto Janeiro y también revelar todo lo que no sabíamos sobre su corta pero intensa incursión en el mundo de la música.

Jesulín de Ubrique en 'Un año de tu vida'

Toñi Moreno ha publicado una serie de avances de la charla en su perfil oficial de Instagram en los que se nos dan algunas pinceladas de la extensa entrevista que Jesulín ha protagonizado tras el fallecimiento de su padre el pasado 9 de agosto en Ubrique (Cádiz). En la misma vemos al torero derrumbarse al hablar de su progenitor, al que le guarda gran cariño, y no duda en revelar cómo se interesó por el mundo del toro cuando tenía apenas 13 años. Lo hizo tras descubrir que los problemas económicos ahogaban a su familia y por ello iban a tener que vender una de sus propiedades.

"Le dije a mi padre que si quería que fuese torero, me dijo que sí y le pedí entonces que no vendiese el campo", le confiesa Jesulín entre lágrimas a una Toñi Moreno que tampoco puede reprimir la emoción. Y es que la unión de invitado y presentadora se remonta a hace más de 30 años cuando incluso ella se acabó enamorando del diestro. "Me enamoré de él, era el chico del momento, y cuando él pidió mi teléfono me ilusioné muchísimo"; confiesa Moreno, contando después que cuando este la llamaba de madrugada no era capaz de recordar su nombre y la confundía con otras. "Tenía muchas amigas", explica entre risas Jesulín.

El motivo por el que dejó el mundo de la música

Este también habla alto y claro de su matrimonio con María José Campanario, con la que afirma estar muy bien. "Hemos tenido nuestras diferencias. Nos han puesto muchas trabas en el camino pero aquí estamos con dos cojones", sentencia. Pero no se queda ahí, Jesulín en la misma charla confiesa que su gran profesión frustrada fue ser portero y respecto a su incursión en la música, explica que él decidió terminar con todo tras las críticas al tema "Toda" que lanzó. "Me senté con los productores y dije que se acabó el cante para mí (...) aquello me costó 70 u 80 millones que tuve que pagar de mi bolsillo ya que tenía cerradas galas para todo el invierno", cuenta al respecto.