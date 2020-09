El nuevo reto profesional de Toñi Moreno tras su despedida de 'Viva la vida'

La vida de Toñi Moreno sigue sorprendiéndola en lo que a lo profesional se refiere y es que tras el final de su trabajo en 'Viva la vida' sustituyendo a la periodista Emma García al frente del magacín durante el mes de agosto, ahora la andaluza se enfrenta a un nuevo e importante reto profesional. Esta se incorpora al equipo de Lecturas, tal y como su director Luis Pliego ha confirmado oficialmente. La periodista será una de las encargadas de realizar las diferentes entrevistas que cada semana vemos en la reconocida publicación.

"Me encanta anunciar que la gran Toñi Moreno se incorpora al equipo de estrellas de Lecturas, junto a Jorge Javier Vázquez, Pilar Eyre y Mila Ximénez", escribía este. Por su parte, Moreno compartía dicha publicación y no dudaba en responder, afirmando que "estoy emocionada con mi incorporación a Lecturas donde realizaré entrevistas a personajes muy interesantes. La entrevista es un género que me apasiona". Además, anunciaba que este miércoles ella iba a ser la protagonista de la portada y es que para darle la bienvenida se le ha realizado una amplia entrevista en la que no ha dudado en hacer balance de toda su trayectoria vital y profesional hasta llegar ahora.

Toñi Moreno

"Llegué a pensar que no servía para esto"

En esta charla en la que está acompañada de su hija Lola, Moreno confiesa que no ha sido nada fácil abordar algunos de los baches laborales que ha sufrido, como su despido de Televisión Española, su traspiés en Antena 3 o el ser sustituida por Emma García en 'Viva la vida'. "Llegué a pensar que no servía para esto, porque me lo había dicho hasta el mismísimo Jesús Hermida", confiesa. Pese a ello, ahora se encuentra muy ilusionada y es que más allá de su fichaje por Lecturas, esta conducirá la nueva edición de 'La báscula' en Telemadrid y además ultima ya el lanzamiento de su primer libro, que llegará a todas las librerías el próximo mes de octubre.

En estas páginas conoceremos a fondo cómo ha sido el proceso desde que se planteó ser madre hasta que ha podido tener en sus brazos a su hija Lola. "Hablo desde que decido darme la última oportunidad de quedarme embarazada hasta que lo logro, hay dos abortos de por medio. Fue difícil", explica, adelantando también que en el libro descubriremos cómo está siendo su experiencia como madre soltero, algo "más duro de lo que pensaba". Además, también nos daremos cuenta de la importancia que la pequeña Lola tiene ahora en su vida, por la que ahora reconoce tener dos miedos: "la falta de salud y otro a la falta de trabajo".

Su relación con María Teresa Campos

Paralelamente, Moreno se moja también respecto a su relación con María Teresa Campos y es que en su día, a esta no le sentó nada bien que la sustituyese con 'Viva la vida' en la tarde del fin de semana de Telecinco. La andaluza explica que ambas mantienen una buena sintonía tras "haber pasado momentos de todo tipo" y confiesa que fue ella la persona que le cambió la vida. Sobre su trabajo juntas, todo son buenas palabras, y es que la andaluza no duda en afirmar que Campos "ha sido una jefa muy exigente porque la primera que se exigía era ella, era muy competitiva en todo".