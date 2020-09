La emotiva carta de Toñi Moreno a Paz Padilla tras su entrevista en 'Sábado deluxe'

La humorista Paz Padilla fue la invitada estelar de 'Sábado deluxe' este 5 de septiembre. La presentadora de 'Sálvame' acudió al formato que conduce Jorge Javier Vázquez para hablar de la pérdida de su marido meses atrás. Lo hizo con serenidad, rompiéndose en algunos momentos en los que no podía evitar llorar, pero también mostrando su particular humor. Esto llevó a que la andaluza lograse un aplauso prácticamente unánime por parte de los espectadores y también de sus compañeros, y es que además de los colaboradores que estuvieron presentes en el formato de La Fábrica de la Tele, no son pocos los rostros conocidos que han querido sumarse a este aplauso.

Toñi Moreno y Paz Padilla

Entre ellos encontramos a la presentadora de Mediaset, Canal Sur y Telemadrid Toñi Moreno. La periodista ha decidido compartir con todos una emotiva carta dirigida directamente a Paz y que ha escrito tras ver la entrevista en 'Sábado deluxe'. "Querida Paz, te escribo esta carta para darte las gracias. Anoche, en tu entrevista removiste los cimientos de muchos de nosotros, y aprendimos tanto de ti... No solo nos diste una lección sobre la muerte. Muy al contrario, nos diste una soberana lección sobre la vida. Me sentí conmovida y reconozco que tuve un poco de envidia porque te vi tan llena de amor", empieza diciendo el escrito de Moreno.

"Eres afortunada. Pudiste vivir un amor único junto a Antonio, y no todo el mundo puede decir lo mismo. Tu luz, tu magia, tu sentido del humor te hace ser una mujer excepcional. ¡Qué suerte tenerte cerca!. Quiero que mi hija te escuche, se empape de tu filosofía de vida y se parezca más a ti. Gracias Paz. Gracias por tanto", escribe Moreno al final del texto. Unas sinceras palabras que sin duda evidencian la sintonía que a día de hoy existe entre ambas y el cariño que se tienen. Minutos después de su publicación, la imagen se ha llegado de comentarios positivos apoyando la opinión de Moreno y también de miles de "likes", evidenciando que sí, Paz emocionó a muchos tras su charla con Vázquez.

El mensaje de Carlota Corredera a Paz Padilla

Paralelamente, , otra de las presentadoras de 'Sálvame', también quiso mojarse al respecto y publicó un breve hilo en su perfil oficial de Twitter hablando de la charla. "Hay que ser muy generosa para contar en horario de máxima audiencia cómo te despediste del amor de tu vida; hay que ser muy valiente para hacer saltar por los aires la cultura de la muerte en España, tan fría, tan oscura, tan tenebrosa; hay que tener muchos ovarios para encontrarle algún sentido a la gran putada de perder a tu alma gemela. Gracias por todo, Mari Paz, gracias por tu mensaje lleno de amor y de esperanza que seguro ayudará a los que se van a ir y a los que dejarán, gracias por enseñarnos a perderle el miedo a la muerte y al dolor y gracias por recordarnos lo corta que es la vida y que debemos amar intensamente. No te digo lo siento, te digo: te quiero", ha escrito la gallega.