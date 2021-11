Jesús Manuel podría haber sido apartado de 'Sálvame' por sus ataques a Rocío Carrasco

'Sálvame' podría haber despedido a uno de sus colaboradores más veteranos. Jesús Manuel Ruiz, quien llegó a convertirse en uno de los rostros habituales del espacio de La Fábrica de la Tele, habría perdido definitivamente su silla, ya que no acude al programa de Mediaset desde agosto de 2021. Esta prolongada marcha estaría provocada por los comentarios del murciano sobre el testimonio de Rocío Carrasco.

Rocío Carrasco y Jesús Manuel Ruiz

El colaborador iba a ser convocado el pasado 2 de septiembre, pero, según detalla Bluper, el equipo del programa anuló su participación esa misma mañana. Desde entonces, no se volvió a ver a Ruiz en el programa de Mediaset y, al parecer, el motivo no sería otro que los encontronazos que tuvo con parte de sus compañeros. Estas discusiones surgirían por su polémica opinión sobre la guerra entre la hija de Rocío Jurado y Antonio David Flores.

El posible origen de su prolongada ausencia

Aunque no estuviera presente en el plató, el colaborador dio su opinión sobre Carrasco el mismo día en el que, supuestamente, el programa no contó con él. El periodista utilizó sus redes sociales para responder a Carlota Corredera, quien tuvo una tensa conversación con Rafa Mora y realizó una férrea defensa de Carrasco: "No hay debate, no se cuestiona a una víctima", sentenció.

"¿Víctima de qué? No está condenada la otra parte", escribió Ruiz en su cuenta oficial de Twitter. El veterano colaborador de 'Sálvame' mostró su malestar porque, según él, no podía expresar sus opiniones en el programa de las tardes de Telecinco: "Esto se va pareciendo cada día más a un estado bolivariano que a lo que tenemos", sentenció.