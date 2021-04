Aunque con las pruebas presentadas por Rocío Carrasco parece haber pocos aspectos en los que se pueda debatir, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' ha sido el detonante de un fuerte enfrentamiento entre Carlota Corredera y Jesús Manuel Ruiz en el plató de 'Sálvame', debido a tecnicismos jurídicos. Según el colaborador, la Justicia habría archivado el caso, pero la presentadora le corrigió rápidamente: "No está archivado, está sobreseído".

Carlota Corredera y Jesús Manuel Ruiz en 'Sálvame'

La diferencia entre ambas fases jurídicas es que, con el sobreseimiento, no hay una sentencia firme, no hay condenado o exculpado y siempre cabe la posibilidad de poder retomar el caso. Diferencia que Jesús Manuel debería conocer, ya que estudió derecho en la UNED y así se lo ha recordado la presentadora. Pero un ciclón de gritos se inició y la presentadora pedía la palabra ante el rechazo del colaborador: "Te escucho, pero no me vas a convencer". "No te tengo que convencer de nada, pero lo que no quiero es que manipulemos a la audiencia", sentenciaba Corredera.

Sin querer entrar en razón, Jesús Manuel rebatía constantemente la defensa de Carlota. "¿Me dejas hablar o te tengo que echar del plató?", le amenazó. "No juguemos a la mentira, porque lo que le está pasando a Rocío le pasa a muchísimas mujeres, porque les cuesta muchísimo poder demostrar la violencia psicológica y violencias mucho más difíciles de demostrar. Podemos discutir de lo que queráis, pero no discutamos la verdad jurídica", zanjaba la presentadora.

El posicionamiento de Jesús Manuel

A pesar de conocer los trámites legales, el colaborador ha puesto en entredicho todo el proceso jurídico. "Si algún compañero lo llama maltratador, para mí es un delito de injurias", opinaba mientras Laura Fa le criticaba, argumentando que ha tenido la oportunidad de escuchar a muchas expertas para saber cuándo hay maltrato o no. "No necesito la opinión de ninguna experta", ha respondido él. "¿Entonces qué estamos haciendo?", se preguntaba Carlota Corredera al no dar crédito del posicionamiento del colaborador.