Hace apenas unos días, Kiko Hernández compartía en 'Sálvame' algunas declaraciones que había compartido con él una persona cercana a Antonio David Flores y Olga Moreno. Concretamente, se trataba de un familiar con el que el colaborador aseguró que se encontraría en la tarde del martes 2 de noviembre, momento en el que desvelaría su identidad ante la audiencia y compartiría más revelaciones sobre el ahora roto matrimonio. Una intención que, sin embargo, terminó torciéndose cuando, aparentemente, la presión pudo con la entrevistada, que se negó a hablar ante las cámaras e incluso terminó abandonando el hotel en el que había quedado con el colaborador, cubierta por una sábana blanca.

Kiko Hernández acompaña a su entrevistada en directo en 'Sálvame'

"Se está poniendo muy mal, está recibiendo todo tipo de presiones por parte de la familia", comunicaba Hernández, sobre su entrevistada, en una de las conexiones en directo con el programa. El colaborador había acudido a un hotel en Málaga, donde tenía previsto entrevistar a su fuente durante la emisión de la tarde, pero todo se torcía cuando la desconocida sufría "un ataque de nervios", después de la "caza de brujas" que el madrileño denunció que se estaría produciendo en la familia Flores-Moreno. La situación no mejoró a medida que iba avanzando la tarde, en la que la invitada habría sufrido "cuatro jamacucos" a causa del aparente temor a que, desde la familia de Flores, "manden a alguien".

Por ese motivo, ya en la recta final de 'Sálvame', Hernández volvió a conectar en directo para anunciar que tanto él como la familiar abandonarían el hotel en el que se encontraban. "Salimos tapados, nos metemos en el coche y nos piramos", prometía el colaborador a su entrevistada, a quien aseguraba que dejarían "donde tú quieras, donde te sientas a salvo", antes de que él y su equipo la ayudaran a cubrirse por completo con una sábana blanca. "Sé que esta imagen puede parecer graciosa, pero no hace ninguna gracia. Esa señora está pasando miedo de verdad de que alguien le haga daño", declaraba entonces Carlota Corredera, atenta en todo momento a lo que sucedía en plató, desde donde explicó que "esta persona está intentando salir de ese hotel, que está tomado ahora mismo por la prensa", al igual que recalcaba que "hay un miedo real".

No es que en @salvameoficial sigan en Halloween. Es Kiko Hernández sacando a una testigo de un hotel tapada con una sábana #yoveosalvame pic.twitter.com/Db3ozWNEZ5 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 2, 2021

"Esto no es un juego"

Carlota Corredera habla con Kiko Hernández en su última conexión en directo con 'Sálvame'

De hecho, Hernández tuvo que recorrer los pasillos del hotel aferrando las manos de su invitada, de quien destacó en un momento que tenía las manos temblorosas. Por ello, Corredera optó por interrumpir la conexión, con el fin de que su compañero y la familiar pudieran llegar más tranquilos al coche que los llevaría lejos de aquí. "Espero de verdad que Kiko consiga sacarla del hotel y la lleve a un sitio en el que esté tranquila", deseó la presentadora, momento en el que David Valldeperas hizo un importante anuncio. "Kiko ha llegado a la una de la tarde a Málaga, se ha reunido con el testigo en ese hotel donde hemos hecho las conexiones en directo, y han tenido una larguísima conversación, en la que han hablado de todo. Y esa conversación se ha grabado íntegra, de principio a fin", desveló el director del programa. "No se la ve, pero se la escucha perfectamente", matizó Valldeperas, para después recalcar que "siempre vamos a preservar su imagen".

"Su testimonio está grabado. ¿Qué ella quiere dar la cara? Es su decisión, pero lo que me ha transmitido a través de Kiko es una sensación de preocupación", declaró Corredera. El programa volvió a recuperar entonces la conexión en directo, con Hernández en el coche, junto a la desconocida: "llevo veinte años en esta profesión y esto es lo más surrealista que me ha pasado en mi vida. Esto no lo he visto ni en una película". "Tenías que ver cómo está el hotel de gente. Hay policía también", desveló el colaborador, antes de que se interrumpiera definitivamente la conexión. "Todo lo que está pasando esta tarde, es tal cual se está retransmitiendo. Esto no es un juego, no es una triquiñuela de 'Sálvame'", aseguraba entonces la presentadora, tras lo cual insistió en el "miedo" de la invitada a "que le pase algo por lo que pueda contar". "Entiendo que hace mucha gracia, pero no la tiene. Quiero darle credibilidad a esto, porque es verdad", remató la gallega.