'OT 2020': Jesús, séptimo concursante expulsado de la edición

La noche del domingo 8 de marzo, 'OT 2020' alcanzamos su octava gala, en la que Gèrard y Jesús eran los concursantes que se jugaban su permanencia en la Academia tras su nominación en la gala anterior. En una gala dedicada al Día Internacional de la Mujer en la que la actuación grupal se decidió guardar como cierre a las actuaciones, finalmente fue Jesús quien tuvo que despedirse de sus compañeros.

Gèrard y Jesús en la Gala 8 de 'OT 2020'

El concursante fue eliminado frente a su compañero con un 19% de votos a favor, frente al 81% que recibió Gèrard. Una decisión que no pareció sorprender a Jesús, especialmente al conocer el porcentaje antes de que Roberto Leal pronunciara su nombre. "No pasa nada, como dice Sam", declaró el séptimo expulsado, tras lo cual reconoció que "no me podría quedar con una cosa nada más, me lo llevo todo" de su paso por el concurso.

Jesús tuvo ocasión de despedirse de todos y cada uno de sus compañeros a lo largo de la pasarela, al ritmo de "Caí", de Niña Pastori, en un emotivo momento que tuvo su culmen en el abrazo entre el expulsado y Nia, con quien mantenía una relación muy estrecha en la Academia. Tras concluir la gala, el exconcursante se reunió con Noemí Galera, ane quien confesó que "yo sabía que me iba a ir por mi pronto, por mi genio". "Eso puede gustar mucho o puede no gustar nada. No lo hago con intención de querer machacar a nadie", aseguró Jesús.

"Creo que me voy más maduro"

"Creo que he sabido solventarlas", observó Jesús, al hablar de sus rencillas con sus compañeros, tras lo cual confesó que "he aprendido lo que cuesta un sueño", al igual que al tener más "puntualidad". "Creo que me voy más maduro, más reflexivo", apostó el expulsado, quien admitió haber entrado en la Academia "loco perdido". "Creo que eres de los concursantes más versátiles de esta edición. Me parece que eso es de valorar", alabó Galera durante el encuentro, en el que Jesús pudo ver vídeos de apoyo de sus fans y de sus seres queridos. "Un currante de pies a cabeza. Tenerle en clase ha sido un placer: atento, dispuesto, implicado, y con muchas ganas de descubrir y aprender", alabó por su parte Ivan Labanda, a través de su cuenta de Twitter, en un mensaje en el que deseó lo mejor al expulsado. "Tienes mucha música que ofrecer al mundo. ¡Sigue aprendiendo! ¡Te esperan grandes cosas!", concluyó el profesor.